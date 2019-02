BBB 19: Quem está no paredão?

Alan, Isabella e Tereza vão disputar a preferência do público no novo paredão do Big Brother Brasil 19, formado na noite deste domingo (24). O participante mais votado será eliminado na próxima terça-feira (26).

Alan já estava no paredão desde a última quinta (21) por indicação de Isabella, que ganhou o direito de voto ao atender ao Big Fone. Isabella foi indicada pela líder, Elana, enquanto Tereza foi a mais votada pela casa, com quatro votos.

Também receberam votos neste domingo: Danrley (2), Paula (2), Hariany (1) e Rízia (1). Além de Elana, que era a líder, também estava imunizada Carolina, que foi beneficiada pelo poder do anjo, Isabella.

Os participantes tiveram uma série de surpresas na última semana, começando pela decisão do Big Boss que os deixou acorrentados em dois grupos por quatro dias. Eles também foram punidos por acabarem com a água da casa.

O clima entre os "brothers", no entanto, foi tranquilo, com exceção da relação entre Isabella e Elana. Isso porque Isabella venceu a prova do líder e escolheu Elana, que já era líder, para o castigo do monstro junto de Danrley.