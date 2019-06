Atores de 'Turma da Mônica: Laços' participam da pré-estreia do filme em Fortaleza

Não é fácil encontrar quem não conheça Mônica, Cebolinha, Magali ou Cascão. As personagens, até então presentes nos quadrinhos, ganharam a sua primeira versão live-action, ou seja, com atores, por meio do filme "Turma da Mônica: Laços", cuja pré-estreia em Fortaleza aconteceu neste domingo (23), no North Shopping Fortaleza.

Marcando a infância de gerações, o evento levou ao cinema crianças e adultos e contou ainda com a participação do diretor Daniel Rezende e das quatro crianças que interpretam a turma.

O diretor do longa, Daniel Rezende, comentou sobre a importância de trazer um dos principais ícones da cultura brasileira para a telas. "Primeiro foi a realização de um sonho. Eu, como fã absoluto, cresci lendo, aprendi a ler com a Turma da Mômica, como milhões de brasileiros. Segundo que era uma responsabilidade enorme de poder fazer jus a esse trabalho tão lindo do Mauricio de Sousa de se comunicar com todos os brasileiros durante 60 anos, que o estúdio dele faz agora em julho".

Giulia Benite, a Mônica; Kevin Vechiatto, o Cebolinha; Gabriel Moreira, o Cascão; e Laura Rauseo, a Magali, também estiveram na exibição. Eles foram escolhidos entre mais de 7 mil crianças em cerca de seis meses de seleção e falaram sobre a reponsabilidade de interpretarem a turminha. "É uma honra poder interpretar a magali nesse filme, porque a Turma da Mônica é um tesouro pra cultura brasileira. Eu tenho muito orguilho de estar interpretando, representando a personagem", disse Laura.

"É bastante responsabilidade, mas é uma responsabilidade muito gostosa. É uma honra representar a Mônica e está sendo incrível tudo isso", completa Giulia.

O filme

O live-action "Turma da Mônica - Laços" chega aos cinemas seis anos depois da graphic novel homônima ser lançada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, baseada nos clássicos personagens de Mauricio de Sousa.

No filme, Floquinho, o cachorro de estimação do Cebolinha, desaparece, e a turma toda sai à procura do cãozinho, provando que a amizade é um dos valores mais importantes para unir as pessoas.