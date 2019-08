Atividades: espaço oralidade, ancestralidade e mestres da cultura XIII Bienal Internacional do Livro

Um dos eixos da XIII Bienal Internacional do Livro reúne os saberes de povos originários, mestres da cultura e demais detentores do conhecimento que conta a história de um povo. Acompanhe o restante da programação da Bienal no espaço que celebra a ancestralidade:

21 DE AGOSTO–QUARTA FEIRA

ORALIDADE, ANCESTRALIDADES E MESTRES DA CULTURA

09h30 às 12h

Oficina INTRODUÇÃO À ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS

Vinícius Rangel (MS)

Capacidade: 25

Local: Sala Cante Lá que Eu Canto Cá – Mezanino 2

10h30 às 11h30

Contação de história CONTOS E CAUSOS POPULARES

Djanira Feitosa (CE) e Otacílio Bezerra Bonfim (CE)

Local: Sala Lira Cearense – Mezanino 2

11h30 à 12h30

Bate-papo NARRATIVAS AFROANCESTRAL DOS TERREIROS

Jean dos Anjos (CE) e Mãe Kelma de Yemanjá (CE)

Mediação: Patrícia Matos (CE)

Local: Praça Iracema – Térreo

13h30 às 16h

Mesa A VIDA É UM DRAMA, VIVEMOS NA CENA

Mestra Vicentina – Dramas (CE), Mestra Ana Maria - Dramas (CE) e Mestre Gilberto

– Calungueiro (CE),

Mediação: Lydia Hortélio (BA)

Local: Terreiro Em Sonho – Térreo

14h

Lançamento ORI INU: CONHECIMENTOS E PRÁTICAS ANCESTRAIS

AFROBRASILEIRAS NA SAÚDE MENTAL (livro)

Mãe Kelma de Yemanjá (CE)

Local: Stand da Oralidade e Ancestralidade Negra

14h às 15h30

Bate-papo A NOVA ORALIDADE URBANA

Roberta Estrela D’alva (SP) e Rômulo Silva (CE)

Mediação: Regina Machado (SP)

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno – Térreo

16h às 18h

Bate-papo NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS SOBRE A UMBANDA, MOVIMENTO DE

RESISTÊNCIA NO CEARÁ

Tecla Sá de Oliveira – Mãe Tecla (CE) e Miguel Ferreira Neto – Pai Neto (CE)

Mediação: Patrícia Matos (CE)

Local: Sala Cante Lá que Eu Canto Lá – Mezanino 2

17h

Lançamento DESTRANCA RUAS DAS ALMAS: CAPITÃO DAS ENCRUZILHADAS,

ZÉ PILINTRA DAS ALMAS: O BOÊMIO SONHADOR e MEDIUNIDADE: O COTIDIANO

DOS MÉDIUNS NAS TENDAS DE UMBANDA ditado pelos irmãos da espiritualidade

Estrela Manhã e Nego Gerson (livro)

Margaret Souza (CE)

Local: Stand da Oralidade e Ancestralidade Negra

20h

Contação de história NOITE DE CONTOS: CONTOS POPULARES

Lamparina (UNILAB)

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno

22 DE AGOSTO–QUINTA FEIRA

ORALIDADE, ANCESTRALIDADES E MESTRES DA CULTURA

10h às 12h

Bate-papo UMA ABORDAGEM DA LITERATURA ORAL BRASILEIRA

Bel Fares (PA)

Local: Sala Aves de Arribação – Mezanino 2

10h às 12h

Bate-papo POVO TREMEMBÉ

José Mendes Fonteles Filho (CE) e José Getúlio dos Santos (CE)

Mediação: Elenilson – Povo Kanindé (CE)

Local: Terreiro Em Sonho – Térreo

13h30 às 16h

Mesa A POESIA DE TODOS OS TEMPOS

Mestre Lucas Evangelista – Cordelista e Violeiro (CE), Mestre Antônio Rafael –

Poeta Popular (CE) e Mestre Pedro Bandeira – Cantoria, repente e literatura de

cordel (CE)

Mediação: Alberto Perdigão (CE) e Djanira Feitosa (CE)

Local: Terreiro Em Sonho – Térreo

14h às 15h30

Bate-papo VOZES MULHERES: UMA LEITURA DA OBRA DE CONCEIÇÃO EVARISTO

Camile Bacin (CE) e alunos da Escola Aloysio Barros Leal

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno – Térreo

16h30 às 18h

Bate-papo ANCESTRALIDADE DA CAPOEIRA E A CIDADE

Mestra Carla– Capoeira (CE), Mestre Armando – Capoeira (CE) e Igor Monteiro –

UNILAB (CE)

Mediação: Ricardo Nascimento (CE)

Local: Sala Cante Lá que Eu Canto Cá – Mezanino 2

17h

Lançamento OS PEQUENOS GUARDIÕES YOURUBÁ (livro)

Sávia Augusta (CE) e José Soares (CE)

Local: Stand da Oralidade e Ancestralidade Negra

20h

Contação de história NOITE DE CONTOS: CONTOS POPULARES

Vinícius Rangel (MS)

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno – Térreo

23 DE AGOSTO–SEXTA FEIRA

ORALIDADE, ANCESTRALIDADES E MESTRES DA CULTURA

09h às 12h

Oficina BRINCANDO DE BOI

Mestre Zé Pio (CE)

Público indicado: 08 – 13 anos

Local: Sala O Sal da Terra – Mezanino 2

11h30 às 12h30

Bate-papo CAPOEIRA E A ESCOLA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL NA CIDADE

Mestra Vanda – Capoeira (CE), Mestre Hebert – Capoeira (CE) e Mestre Canibal –

Capoeira (CE)

Mediação: Salvio Fernandes de Melo (CE)

Local: Praça Iracema – Térreo

13h30 às 16h

Mesa O CORPO É UMA FESTA, O CORAÇÃO UM TEMPLO SAGRADO: FESTA,

MEMÓRIA E TRADIÇÃO

Mestra Dona Expedita – Dança de São Gonçalo (CE), Mestre Aldenir – Reisado (CE)

e Mestre Zé Pio – Reisado (CE)

Mediação: Dane de Jade (CE)

Local: Terreiro Em Sonho – Térreo

14h às 18h

Encontro PROGRAMA DE RÁDIO WEB FALANEGRADA

Local: Stand Kilofe

16h30 às 17h30

Contação de história CONTOS POPULARES

José Bocca (SP)

Local: Sala Cante Lá que Eu Canto Cá – Mezanino 2

18h

Bate-papo NOITE DE CONTOS: PESQUISA EM POÉTICAS ORAIS

Bel Fares (PA)

Local: Sala o Sal da Terra

20h

Contação de história NOITE DE CONTOS

Regina Machado (SP)

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno – Térreo

24 DE AGOSTO–SÁBADO

ORALIDADE, ANCESTRALIDADES E MESTRES DA CULTURA

9h30 às 12h

Oficina TRADIÇÃO E ORALIDADE

Franciele Busico (SP)

Local: Sala Aves de arribação – Mezanino 2

10h às 11h30

Lançamento GESTÃO CULTURAL E DIVERSIDADE: DO PENSAR AO AGIR, Orgs.

José Márcio Barros (MG), Jocastra Holanda Bezerra (CE) e PLANOS MUNICIPAIS

DE CULTURA: REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS, Orgs. José Márcio Barros (MG) e Kátia

Costa (BA) (livro)

Local: Terreiro Em Sonho – Térreo

13h30 às 16h

Mesa A VIDA É UM SOM, A MÚSICA UM SONHO

Mestre Macaúba – Chorinho (CE), Mestre Aécio de Zaira – Luteria (CE) e Mestre

Expedito Caboco – Banda Cabaçal (CE)

Mediação: Pingo de Fortaleza(CE)

Local: Terreiro Em Sonho – Térreo

14h às 18h

Encontro PROGRAMA DE RÁDIO WEB FALANEGRADA

Local: Stand Kilofe

14h às 15h30

Bate-papo O POPULAR E A POLÍTICA CULTURAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Jocastra Holanda Bezerra (CE)

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno

16h30

Lançamento ABDIAS NASCIMENTO: MEMÓRIAS TRABALHISTAS

Ivaldo Paixão (PA) , Elisa Larkin (EUA), Sueli Carneiro (SP), Carlos Alberto Medeiros

(RJ), Carlos Lupi (SP), Manoel Dias (SC), Negrogun (BA) e Wendel Pinheiro (BA)

Local: Stand da Oralidade e Ancestralidade Negra

16h30 às 18h

Lançamento CALEIDOSCÓPIO DO CONTADOR DE HISTÓRIAS (livro)

Lenice Gomes (PE)

Local: Sala Cante Lá que Eu Canto Cá – Mezanino 2

25 DE AGOSTO–DOMINGO

ORALIDADE, ANCESTRALIDADES E MESTRES DA CULTURA

10h às 12h

Oficina BRINCANDO DE COCO E MANEIRO PAU

Mestra Zulene (CE)

Público indicado: 08 – 13 anos

Local: Sala O Sal da Terra – Mezanino 2

10h às 14h

Contação de Histórias SABENÇAS DE CÁ E DE LÁ: CÍRCULO DE NARRADORES DE

HISTÓRIAS DE BOCA

Anilsa Lima Almeida (Guiné-Bissau), Gleiciane Oliveira (CE), Soraya Falcão (CE), Bete

Pacheco (CE), Bette Gomes (CE), Gorette Costa (CE), Raimundo Moreira (CE), Renê

Rodrigues (CE), Mônica Rodrigues (CE), Patrícia Matos (CE), Paula Yemanjá (CE) e

Zé Bocca (SP)

Local: Sala Aves de Arribação – Mezanino 2

13h30 às 16h

Mesa O CORPO É UM TEXTO, A VIDA ALEGRIA: O CORPO, ARTE, ALEGRIA E

MEMÓRIAS

Mestra Zulene Galdino – Pastoril, Dança do Coco e Maneiros Pau (CE), Mestre

Palhaço Pimenta – Arte Circense (CE) e Mestre Chico Bento Calungueiro – Teatro de

Bonecos (CE)

Mediação: Dane de Jade (CE) e Cláudio Ivo (CE)

Local: Terreiro Em Sonho – Térreo

14h

Lançamento MEMÓRIAS DE MEUS CARVOEIROS e NO REINO DA CARAPINHA

(livro)

Fausto Antônio (BA)

Local: Stand da Oralidade e Ancestralidade Negra

* programação sujeita a alteração