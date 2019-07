"As Branquelas": Recifenses encaram viagem de 14 horas de ônibus para concorrer no Sana

Se no cinema a volta de "As Branquelas" ainda é incerta, a presença das irmãs Brittany e Tiffany foi uma atração à parte na programação do segundo dia do Sana 2019, neste sábado (13). Os personagens foram encarnados pelos amigos Rivaldo Silveira e Erick Lopes, que enfrentaram uma viagem de 14 horas de ônibus para concorrer no Cosplay InSana, concurso que elege as melhores fantasia e representação de personagem, um dos pontos altos do evento.

Os dois vieram em um grupo de 10 colegas e, em Fortaleza, todos estão hospedados na mesma pousada. No entanto, a dedidacação ao concurso começou bem antes. Rivaldo e Erick recriaram no palco da competição um trecho do filme de 2004, a famosa dança das irmãs Wilson em uma batalha de coreografia na boate.

"Pegar os passos foi em um dia. Aprimorar é que levou um tempo. Acho que dois meses", calcula Rivaldo. "A gente sempre gosta desses eventos de anime e o sonho da gente era vir pro Sana. Fizemos umas economias, juntamos a galera e veio todo mundo", completa Erick.

Os dois participam de eventos da área há seis anos e ficaram impressionados com o porte do realizado na capital cearense. "Aqui tem camarins bons, uma organização boa no palco, é tudo bem trabalhado", elogia Rivaldo, que apresenta pela primeira vez "As Branquelas".

FOTO: WOLNEY BATISTA

Quem vencer o Cosplay InSana ganha premiação em dinheiro, troféu personalizado e uma viagem para o Universal Studios/Ilha da Aventura, em Orlando.

Os irmãos Yasmin e Gabriel Peres também fizeram uma longa viagem, mas vindos do outro lado do Nordeste, Piauí. Com muito figurino na bagagem, eles fizeram um percurso que durou nove horas de ônibus.

Gabriel, Sara e Yasmin viajaram 9 horas para participar do Sana FOTO: WOLNEY BATISTA

Enquanto ela dá vida aos personagens, ele a fotografa e registra o evento. Neste sábado, Yasmin e a amiga Sara Castro apostaram em Sansa e Arya Stark, ambas do mundo Game of Thrones.

"Eu fiz a roupa pro Sana. Vamos vir todos os dias e tá valendo muito a pena", garante Yasmin, que investiu cerca de mil reais para vestir várias endumentárias ao longo dos três dias de evento.