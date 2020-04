Anitta diz que não fará live para os fãs durante quarentena

A cantora Anitta, 27, brincou em suas redes sociais sobre só saber "comer, comer e comer" durante a quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Em contato com os fãs, ela ainda falou sobre o fato de não fazer shows em formato de live neste período.

Segundo ela, seria necessário fazer algo muito produzido e, assim, colocar mais gente em sua casa, o que poderia ser encarado de uma forma errada pelas pessoas. As recomendações agora são para evitar aglomerações e promover o isolamento social.

"Não dá para fazer uma live maravilhosa, com cenário e luz, sem ter uma equipe coordenando isso, com transmissão. E se eu chamar pessoas, vão acabar com a minha raça. Tudo bem quem chamou. Cada um nessa quarentena acredita no que acredita", disse Anitta.

Ela disse que até cogitou fazer uma transmissão de um modo simples, apenas com o próprio celular e com a luz da casa, mas afirmou temer a repercussão. "Se eu fizer do jeito que dá para fazer, sozinha em casa, vão falar que foi mais sem graça do que o dos outros.

Então, é melhor não fazer. Melhor ficar aqui e, quando puder voltar a fazer show, eu volto a fazer show", comentou ela, que também disse que talvez 'ataque de DJ'.

"Posso fazer live de malhar, mas show vou ficar devendo. Prefiro evitar essa fadiga. Se eu fizer não produzida, não vai dar tanta gente assistindo, vão falar mal. E se eu fizer produzida, vai ter um monte de equipe e vão falar que chamei um monte de equipe", concluiu.