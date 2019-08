Anitta agradece aos fãs pelo apoio após fim do relacionamento com Pedro Scooby

A cantora Anitta agradeceu aos fãs pelo apoio após o fim do relacionamento com Pedro Scooby. Os fãs usaram a #TeAmamosAnitta, que se tornou um dos assuntos mais comentados nesta sexta-feira (30). Anitta agradeceu em sua conta do twitter "Eu também amo vocês".

O portal Uol revelou que os dois parecem estar sofrendo com o fim do namorado. O surfista chegou a afirmar "que estava com o coração apertado".

O fim do namoro do casal foi revelado pelo colunista Leo Dias, blogueiro do UOL, na manhã desta sexta-feira e, segundo o profissional, não houve briga e nem desentedimento.

"Como te disse, não estou bem de saúde e pedi para me recuperar sozinha. Seguimos nos falando todos os dias. Preciso me cuidar primeiro, para não ficar um casal maluco, desses da vida, que vai e volta", disse Anitta a Leo Dias.