No Dia Nacional da Tapioca, confira receitas exóticas deste prato tradicional

Lanche comum na mesa dos nordestinos, faz tempo que a tapioca caiu no gosto dos brasileiros. Da tradicional com coco, molhadinha ao leite da própria fruta, às versões incrementadas com diferentes recheios, todas ganham espaço nos mais sofisticados cardápios.

A versão carne de sol com rapadura é uma das apostas da dona Nice Rodrigues que encanta, especialmente os nordestinos FOTO: ISANELLE NASCIMENTO

Doces ou salgadas, as receitas são fáceis de preparar e agradam diferentes paladares. Conforme, Leonicia Rodrigues, 63 anos, que trabalha no Centro das Tapioqueiras de Messejana, a tradicional com recheio de queijo e ovo é a mais pedida. Já na versão fina, a pioneira fabricada à base de carne de sol está no topo.

A clássica Romeu e Julieta é uma das tapiocas que mais agrada o paladar de crianças e adultos que frequentam o espaço da dona Nice Rodrigues FOTO: ISANELLE NASCIMENTO

No leque das tapiocas doces, Nice, como gosta de ser chamada dona Leonicia destaca as de banana, Romeu e Julieta e a prestígio. “Na verdade, os recheios são incorporados ao gosto de cada um. Por isso, os sabores doces se misturam”, ressalta.

A tapioca "Deus conosco" é uma das opções mais generosa na variação de recheio, produzida por Germano Silva FOTO: ISANELLE NASCIMENTO

O menu de recheios salgados apresentado na tenda de Germano Silva, por sua vez, vai de calabresa e bacon a creme de camarão. “O carro-chefe da casa é a batizada de, “Deus Conosco”. Já entre as versões doces, a pettit tapioca assume a liderança.

A tapioca Xuxa é a mais pedida por quem visita a tapiocaria da senhora Rosa Ferreira FOTO: ISANELLE NASCIMENTO

Já no box da senhora Rosa Ferreira, a tapioca Xuxa é a responsável por boa parte do movimento.

Os tipos, sabores e diferentes recheios ditam os valores das tapiocas. Confira algumas receitas e preços dos pratos:

1.Romeu e Julieta

Preço: R$ 10

Ingredientes:

1/2 xícara de café de goma

150g de queijo coalho

100g de goiabada

Sal a gosto

Modo de preparo

Para todas as receitas, antes de colocar a massa, aqueça a frigideira. Depois da base pronta em ambos os lados, acrescente o queijo e a goiabada. Feche as partes, retire do fogo e, se preferir, acrescente mais recheio por cima.

2. Tapioca de banana

Preço: R$ 13

Ingredientes:

150g de queijo coalho ralado

3 unidades de banana

1/2 colher de café de canela

Leite condensado a gosto

Modo de preparo

Seguir as mesmas instruções descritas na receita anterior. Preparar a base e acrescentar os recheios dentro e em cima, se preferir.

3. Carne de sol tradicional

Preço: R$ 10

Ingredientes:

1/2 xícara de café de goma

150g de carne de sol

150g de queijo coalho ralado

Modo de preparo

Acrescente os recheios, feche as bases e retire da frigideira. Se preferir, pode acrescentar os recheios em cima também.

4. Tapioca da Xuxa

Preço: R$ 17

Ingredientes:

80g de queijo

100g de carne de sol

60g de calabresa

60g de bacon

1 tomate grande picadinho

Orégano a gosto

Modo de preparo

Seguir as instruções das versões anteriores. A sugestão é acrescentar o recheio na parte externa da tapioca.

5. Tapioca "Deus conosco"

Preço: R$ 20

Ingredientes:

100g de queijo coalho ralado

100g de bacon

100g de calabresa

100g de carne de sol

2 ovos

Requeijão e cheddar a gosto

Modo de preparo

Seguir as instruções das receitas anteriores. Acrescentar o recheio na parte externa.

6. Petit tapioca

Preço: R$ 13

Ingredientes:

50g de massa

100 gramas de queijo coalho ralado

Recheio de chocolate a gosto

1 bola de sorvete de creme de ninho grande

Modo de preparo

Seguir instruções das receitas anteriores

Serviço

Centro das Tapioqueiras de Fortaleza (Av. Washington Soares, 10425 – Messejana). Todos os dias, de 5h30 às 22h. Contato: (85) 3474-1326