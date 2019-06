Nelson Gonçalves chega ao centenário e resiste como uma das principais vozes do Brasil

Foram muitos os fins de Nelson Gonçalves. Nenhum deles, no entanto, impediram os recomeços do cantor que atravessou gerações de plateias, dramas pessoais e mudanças de rumos na música popular brasileira. Representante convicto da boemia e tipo encarnado do homem galanteador, Nelson superou o que nem mesmo acreditava: o esquecimento.

Último intérprete da Era de Ouro, o gaúcho de Santana de Livramento figurou entre os icônicos cantores do estilo romântico que marcaram época entre as décadas de 1930 e 1940. Ao lado dele, só cabiam nomes como Vicente Celestino, Francisco Alves, Sílvio Caldas e Orlando Silva. Ainda assim, e justamente por ter consciência da própria dimensão artística, queixava-se do que previa para o seu futuro.

Veja homenagem do colunista Tom Barros ao cantor

"O Brasil é um país sem memória". A frase soava quase como um pedido de preservação da própria história, ainda que com certo conformismo sobre o amanhã. "Alguém se lembra do Francisco Alves?", emendava.

Ironicamente, 21 anos depois da própria morte, o cantor permanece em cena, desta vez ainda mais presente em razão do seu centenário de nascimento, comemorado nesta sexta-feira (21).

Nelson, antes de ser cantor, atendia por Antônio e se virava como engraxate, barbeiro, mecânico, sapateiro, jornaleiro, garçom na Lapa e até meio-médio de boxe. Cantou pela primeira vez em praça pública, em cima de um caixote de sabão com o pai que se fazia de cego para receber dinheiro para o menino. Cantou por 60 anos.

O cantor foi boxeador e chegou a lutar com Éder Jofre

Conheceu o sucesso quando Orlando Silva entrou em baixa. Nelson, então, experimentou a fama e a riqueza no auge da carreira. Esteve na miséria, porém acumulou pelo menos 19 apartamentos e duas fazendas. Mas também enfrentou a decadência quando viu surgir, no fim da década de 1950, a Bossa Nova e suas vozes miúdas. Perdeu espaço, contudo se recuperou, anos mais tarde, para se firmar como referência.

"Ele foi uma espécie de resistência, juntamente a Luiz Gonzaga. Um defendendo a música nordestina e outro, a música romântica, eles foram resistência na época da Bossa Nova e do ritmo americano trazido pela Jovem Guarda. Nelson alcançou os anos 1990 com grande cartaz nacional", considera Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez.

O pesquisador entende que a principal marca do cantor é versatilidade. Ao longo da carreira, gravou sambas-canções, tangos, boleros, valsa, seresta, marchinhas de carnaval, jazz e, vejam só, até bossa nova.

Resistente

A permanência no cenário musical do País é, por si, um dos retornos que o boêmio acumula na trajetória artística. Como aquela depois de ter a carreira interrompida após ser preso com 200 gramas de cocaína e ver o vício escancarado para o Brasil que o idolatrava naquele 1966.

Dois anos depois, quando talvez nem ele mesmo acreditasse, viu-se livre da própria angústia e dizia orgulhoso: "Homem não é quem fica viciado, homem é quem larga o vício". A frase é autêntica de um Nelson que se firmava o quanto podia como "machão" convicto. Assim como nas canções, o espírito de boêmio e sedutor de quem até os últimos anos gabava-se do vigor sexual.

"Na verdade, ele era fascinante. As mulheres queriam tê-lo e os homens queriam sê-lo. Quem não queria ser boêmio e um cantor com aquele vozeirão?", diz Lilian Gonçalves, fruto de um relacionamento entre o cantor e uma cozinheira de Juscelino Kubitschek.

Empresária da noite paulistana, Lilian montou um bar em São Paulo para homenagear e preservar a memória do pai, com quem pouco conviveu. O Bar do Nelson, localizado em Santa Cecília, é ponto de encontro dos saudosistas do cantor e uma forma de a filha manter aquecida a memória do pai. "Ele estava desaparecendo do cenário da noite e eu não poderia deixar isso acontecer", comenta.

Nelson Gonçalves em entrevista ao Diário do Nordeste em setembro de 1985 FOTO: ARI SARAIVA

Ele permanece. Uma das provas é que o espetáculo "Uma saudade chamada Nelson Gonçalves", em que a cantora pernambucana Cristina Amaral interpreta clássicos do artista, lotou em abril o Teatro Santa Isabel, em Recife. O espetáculo - que vai virar DVD - será apresentado no Teatro Via Sul, em Fortaleza, no próximo dia 9 de agosto.

O desafio de Cristina foi dar uma interpretação feminina para as canções marcadas na voz inconfundível de Nelson. "Cantá-lo não é fácil. Foi uma ousadia, mas eu gosto de ousar", alinha.

O cantor também. No último álbum gravado - "Ainda é Cedo"(1997) -, ele deu interpretação própria a clássicos do rock e do pop nacional, ao gravar composições de Renato Russo, Herbert Viana e Rita Lee.

A ideia foi de Margareth Gonçalves, filha que atuou também como empresária artística do cantor nos últimos anos de vida de Nelson. Dos herdeiros do intérprete, ela foi a mais próxima e quem esteve ao lado dele até os últimos dias de vida.

Como marca do pai, além da saudade, carrega a lucidez e o gosto pelos palcos. "Ele sempre teve noção de que era grande. Tanto que, quando estava perdendo a voz, atestou que iria morrer. Virou pra mim e disse: 'Margareth, passarinho quando para de cantar, morre'", relembra. Nelson talvez não soubesse, mas ainda resiste cantando e no rol dos maiores nomes da música brasileira.