Kristian Nairn, 'Hodor' de Game of Thrones, traz festa eletrônica ao Sana 2019

Quando o quinto episódio da sexta temporada de Game Of Thrones foi ao ar, em maio de 2016, os fãs da série ficaram perplexos com a revelação da história do famoso 'Hodor'. Tão crucial para a sobrevivência de Bran, um dos Starks protagonistas da história, a palavra dita pelo personagem incessantemente estava ligada a um dos momentos importantes da história criada pelo escritor George R. R. Martin.

Kristian Nairn, intérprete do gigante amável e protetor, havia feito a última participação na série como ator, mas isso não o impediria de continuar no trabalho com o qual estreou em produções televisivas.

O irlandês é uma das atrações confirmadas na 19ª edição do Sana, evento de cultura pop e geek marcado no calendário anual de Fortaleza, dessa vez realizado de sexta (12) a domingo (14) no Centro de Eventos do Ceará. Não só presente no evento, ele comanda a 'Rave of Thrones' no sábado (13), maior festa do gênero pelo mundo que chega pela primeira vez ao Ceará. Além disso, também participa de um bate-papo no palco Art&Fest e de interações exclusivas com os fãs.

Ansioso em trazer o projeto baseado em Westeros ao evento, conhecido por reunir uma grande quantidade de jovens, Nairn afirma que o desejo após o fim da série era simples: ser capaz de criar um formato que fizesse jus ao legado da série e agradasse os fãs da saga.

"Tudo começou como uma maneira legal de unir os fãs de GoT com pessoas interessadas no lado da música eletrônica das coisas", brinca ele ao explicar a ideia inicial. "Essa é a alegria da House Music. Ela consegue trazer as pessoas juntas debaixo do mesmo teto, mesmo que elas não tenham muito em comum. No fim das contas, a verdade é que na pista de dança todo mundo é igual".

Experiência em GoT

Ainda tão conectado ao trabalho realizado no show montado pela HBO, Kristian Nairn é daqueles que gostam de ressaltar a importância de um grande trabalho na carreira.

Até entrar nos estúdios da emissora norte-americana, ele nunca tinha atuado em frente às câmeras. Questionado sobre como a experiência foi capaz de mudá-lo, o irlandês mostrou-se feliz ao falar da oportunidade.

"Foi tanto uma experiência incrível como esmagadora. Ter o meu primeiro dia de gravação em uma grande produção e que já estava encaminhada foi algo capaz de deixar os nervos à flor da pele. Mas como todo o time era muito bom acabei encontrando meu caminho rapidamente", comentou o artista.

Segundo ele, o começo e o envolvimento com uma série admirada e acompanhada por muitos ao redor do mundo, foram capazes de transformar horizontes estipulados até então.

Mundo da música

Mesmo com o trabalho de ator, Nairn não hesita ao falar sobre a grande paixão: a música. No controle das pick-ups, afinal de contas é amante confesso do estilo eletrônico, ele afirma sentir uma conexão com o público.

Atualmente, acredita que os esforços no caminho como artista devem continuar nesse sentido. "Eu tenho um ano agitado daqui para frente e pretendo continuar trabalhando nos projetos nos quais estou interessado. Fiz grandes coisas na música este ano, mas isso com toda certeza não significa que as pessoas não vão me ver nas telas de novo", explicou.

Enquanto isso, sobre o 'Rave of Thrones', o ator comenta não desenvolver uma setlist específica. De acordo com ele, tudo surge de forma natural e as músicas mostradas são diferentes em cada nova edição do evento.

"Acho engraçado porque procuro mudar minha setlist todo tempo. Acredito que não tenho nada especialmente desenvolvido para esse trabalho com a rave", diz. Já em relação às diferenças entre atuar e exercer o papel como DJ, Kristian acredita que, mesmo com dualidades tão grandes entre as duas carreiras, elas acabam se entrelaçando de alguma forma. "A real conexão é a performance, o fato de estar utilizando das habilidades para despertar emoções. Faço isso como ator e algo similar como DJ".

No Sana

Um dos eventos de cultura pop e geek mais importante no Estado, o Sana mais uma vez deve reunir cerca de 50 mil pessoas durante os três dias em que será realizado. Algumas das atrações, distribuídas ao longo da programação oficial, são a youtuber Mikann, os dubladores Sylvia Salusti e Garcia Júnior, além dos cantores Alírio Neto e Rodrigo Rossi.

A 'Rave of Thrones', comandada por Kristian, ganha os contornos de Westeros, desenvolvidos no universo montado nos livros e na TV, e será realizada durante o encerramento do segundo dia de evento.

Sem deixar claro muitos dos detalhes do que o público vai presenciar no encontro, o ator e DJ garante uma imersão total dos fãs e até mesmo daqueles que ainda não haviam cogitado uma festa parecida.