Jardinagem pode ser prática para preencher tempo livre de forma criativa e natural

Momentos inusuais como este em que vive o mundo agora, respirar fundo, movimentar o corpo e exercitar a mente são essenciais para buscar controle pessoal e qualidade de vida. Unindo os três hábitos, a jardinagem é uma atividade que permite revitalizar o ambiente ao mesmo tempo que desenvolve os sentidos do corpo, proporcionando saúde física e mental para quem a pratica. E o melhor: sem precisar sair de casa.

O cultivo de um jardim pode desencadear inúmeros benefícios para a vivência do lar. Além do cuidado estético com o lugar, fazendo com que ele seja mais receptivo e aconchegante, o contato com a terra proporciona momentos de maior conexão com a natureza e integração consigo mesmo e com os outros. Segundo a psicóloga Emanuela Gomes, o contato com elementos da natureza acalma a mente, podendo levar até um processo meditativo.

"Fora isso, quando temos atitudes de cuidar de plantas, despertamos sentimentos que nos dão prazer e felicidade, como amor, cuidado e carinho, e trazem sensações que nos ajudam muito nesse período. Pode ser um comportamento que dispare a mudança de sentimentos indesejados para 'bons sentimentos'", complementa a profissional.

Comprovadamente, as plantas melhoram a qualidade do ar de um local e funcionam como reguladores naturais da temperatura do ambiente. Já a jardinagem ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, eleva os índices de vitamina D ao estimular a exposição ao sol e é uma atividade física de baixo impacto.

Biólogo e jardineiro, Bruno Flor confirma as vantagens provenientes de se construir algo com as próprias mãos, seja uma horta, um canteiro ou um jardim inteiro. "Dentro dos aspectos físicos está o cuidado com o próprio corpo, levando em conta a criação de uma rotina de proteção e disciplina com as plantas. Mentalmente, é um escape para se aliviar das tensões do trabalho e do cotidiano", explica.

Conexão

O ato de cultivar plantas vai além da prática doméstica e dos benefícios individuais. Sentir o solo e a textura das folhas faz parte da experiência sensorial que conecta novamente o ser humano à natureza. Os espaços verdes tendem a conscientizar as pessoas a se reconhecerem como parte do mundo e como responsáveis pela manutenção dele.

Com o objetivo de levar o contato pleno e direto com o meio ambiente para a imensidão de concreto da capital cearense, Israel Máximo, de 21 anos e natural de Guaramiranga, descobriu na jardinagem a possibilidade de oferecer qualidade de vida para quem quer que seja.

"Sinto que ficou para trás a ideia que apenas nossas avós gostam de jardim. O jovem está cada dia mais buscando maneiras de se conectar com o verde. Nascemos em uma geração na qual se destaca cada vez mais o tema da sustentabilidade. Nossas florestas já não são as mesmas de 20 anos atrás e a natureza grita por socorro. Se aproximar das plantas tem sido uma forma sustentável de se conectar com o ambiente, mesmo dentro de casa", afirma o jardineiro.

Na prática

Independentemente do espaço disponível em casa, as possibilidades são infinitas para quem deseja aderir ao jardinar, desde a criação de jardins verticais em apartamentos até grandes hortas em quintais. Entretanto, é necessário ficar atento às condições que o ambiente oferece e aos cuidados necessários para manter as plantas bonitas e saudáveis.

"É preciso entender como é a casa, observando a luz e a sua rotina, para compreender quais as melhores opções para ambientes com luz direta e para espaços com sombra. Observar o desenvolvimento delas também é um ótimo exercício para aprender suas necessidades. Para quem está começando, é interessante incorporar isso no dia a dia, como fazer novas mudas e colocá-las sempre à vista para ajudar a lembrar dos cuidados", indica Bruno.

Um fator importante para quem deseja iniciar na prática é escolher plantas de fácil cultivo. Para as sombras, Israel sugere o investimento nas folhagens, como marantas e filodendros, pois mantém o adubo úmido por mais tempo e necessitam de poucas regas. Já no sol, flores e ervas se tornam opções. Para estas, as regas diárias são imprescindíveis para que não haver ressecamento.

Plantas como a jibóia, comigo-ninguém-pode, espada-de-São-Jorge e bromélia também são indicações de cultura descomplicada. Entretanto, o biólogo atenta que "elas podem ficar em ambientes internos iluminados, o que não significa dizer ambientes escuros. É sempre bom que elas fiquem próximas das origens de luz natural, como janelas, varandas e portas".

De todo modo, a jardinagem é uma eficiente forma de se manter ativo em casa, colocando em movimento o corpo e a mente, além de reforçar a importância de tomar conta de si e do mundo que nos envolve.