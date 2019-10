Forró embala coleção em homenagem ao Cariri na passarela da SPFW

As cores e os sons do Ceará tomaram conta da passarela na penúltima noite da São Paulo Fashion Week (Inverno 2020). A 48º edição do evento, que se encerra nesta sexta-feira (18), contou com um desfile da marca Amapô, desenvolvido em parceria com estudantes do curso de Desenhista de Moda do Senac Crato. Entre os presentes, estava o Mestre Espedito Seleiro, que assistiu à apresentação da coleção SerTão Cariri. As referências ao trabalho que ele realiza com o couro em Nova Olinda foram evidenciadas nas criações.

As idealizadoras da grife, Carolina Gold e Pitty Taliani, supervisionaram a colaboração dos estudantes caririenses. O processo envolveu pelo menos três visitas das sócias à região sul cearense e um processo contínuo de comunicação com os alunos.

"Na primeira viagem a Juazeiro do Norte, fizemos uma pesquisa de campo. Fomos ver o trabalho do Mestre Noza, do Seu Espedito - cujo trabalho já conhecíamos e amamos. Visitamos a Fundação Casa Grande, a Rua São Pedro, que é como a 25 de Março em São Paulo. Fomos ver os cordelistas, a estátua do Padre Cícero, os romeiros, um monte de coisas", lembra Carolina.

O trabalho do Mestre Espedito Seleiro foi referência para roupas, acessórios e calçados dos modelos FOTO: AGÊNCIA FOTOSITE

Cada encontro citado pela empresária pôde ser observado no desfile. Nas roupas vestidas pelos modelos, um mosaico de cores e referências religiosas, com destaque para os terços e imagens de santos. Nos pés e também nos acessórios, a contribuição expressa de Espedito Seleiro.

"A coleção traz bastante jeans, que já é uma característica da Amapô. Também usamos muito material de Juazeiro, como a organza do vale", contextualiza a idealizadora.

O forró conduziu o desfile do início ao fim. Veja vídeo: