Estudantes de moda do Cariri apresentam trabalhos na passarela da SPFW 2019

O trabalho de alunos do curso de Desenhista de Moda do Senac Crato estará na passarela da São Paulo Fashion Week em 2019. A coleção SerTão Cariri, feita em parceria com a marca de jeanswear Amapô e sob a supervisão das sócias e idealizadoras da grife, Carolina Gold e Pitty Taliani, será apresentada no dia 17 de outubro.

Uma inquietação da própria dupla sobre a representação da diversidade brasileira na moda deu origem à coleção. "A Amapô é uma marca que desde o início olha bastante para dentro do Brasil. Temos uma inspiração constante na cultura do País, todos os nossos desfiles trazem alguma influência nesse sentido. No caso do Nordeste, já tivemos presentes elementos como o maracatu, o forró. Existe esse envolvimento, é uma coisa verdadeira. Então a proposta da SerTão Cariri veio quase como um presente", conta Carolina Gold.

A ideia foi formatada a partir de uma conversa com o gerente de negócios estratégicos do Senac no Cariri, Isaac Coimbra, com a ajuda do produtor, stylist e diretor criativo Claudio Santana. Na edição 2019 do DFB Festival, Claudio assinou a direção de todos os desfiles - entre eles o da coleção cápsula Cariri Visceral, idealizada pelos alunos dos cursos de Costureiro, Modelista e Figurinista do Senac Crato. "Ele fez essa ponte para a gente", recorda Carolina.

Detalhe da coleção "Cariri Visceral", na passarela do DFB 2019 FOTO: JR PANELA

O processo envolveu pelo menos três visitas das sócias ao Cariri e um processo contínuo de comunicação com os alunos. "Na primeira viagem a Juazeiro do Norte fizemos uma pesquisa de campo. Fomos ver o trabalho do Mestre Noza, do Seu Espedito - cujo trabalho já conhecíamos e amamos. Visitamos a Fundação Casa Grande, a Rua São Pedro, que é como a 25 de Março em São Paulo. Fomos ver os cordelistas, a estátua do Padre Cícero, os romeiros, um monte de coisas", lembra a empresária.

A partir disso as sócias definiram caminhos para a criação da coleção, e passaram um direcionamento aos alunos. "Pedimos que fizessem algo como um pequeno trabalho de estilo sobre esses temas, enquanto também íamos criando croquis em São Paulo. Em um segundo encontro reunimos tudo que foi desenvolvido, avaliamos e tiramos aquilo que achamos mais interessante. A sintonia entre nossa proposta e o que os alunos realizaram foi muito grande. Fiquei emocionada quando vi o que eles tinham feito. O salto do Cariri Visceral para essa nova coleção foi enorme", elogia Carolina.

O resultado, segundo ela, mostrou uma forte sintonia com a proposta pensada pela marca.

A coleção traz bastante jeans, que já é uma característica da Amapô. Também usamos muito material de Juazeiro, como a organza do vale. Foi engraçado: na primeira visita decidimos não comprar nenhum material, achando que íamos encontrar em São Paulo com custo menor. Mas chegamos aqui e não encontramos nada do que vimos. Então tivemos que trazer tudo do Cariri", detalha.

Sobre a relevância dessa iniciativa, o diretor regional Sesc Senac Ceará, Rodrigo Leite reforça que é a primeira vez que o Senac participa da São Paulo Fashion Week. “Por meio dessa parceria, o trabalho de nossos alunos vai estar na passarela da maior semana de moda a America Latina, ao lado de grandes marcas e estilistas, referendando a qualidade da formação profissional no Senac”, destaca.

Já para a Amapô trata-se da primeira experiência de collab. "Já vínhamos buscando novos formatos para apresentar os desfiles. Aí, mais uma vez, esse projeto caiu como um presente. É maravilhoso poder abrir nossa marca para receber a colaboração desses alunos e, ao mesmo tempo, mostrar que eles têm esse potencial, essa magia na mão. Essa troca é a parte mais enriquecedora do projeto. A cada desfile, sempre nos perguntamos qual vai ser o próximo desafio. A SerTão Cariri é a mais nova resposta", resume Carolina.