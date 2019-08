Festival Foto Kariri prorroga prazo de inscrição até 23 de agosto

Com a prorrogação dos prazos de inscrição, os interessados em participar do primeiro Festival de Fotografia e Artes Visuais do Cariri (Foto Kariri) podem inscrever seus trabalhos para exposições e leitura de portfólio até às 23h59m de 23 de agosto de 2019 por meio de formulário online

Sob tema geral “Olhares Descentralizados”, a primeira edição do evento, que reunirá grandes nomes da Fotografia, acontecerá de 23 a 26 de outubro, nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Nova Olinda, região do Cariri, sul do Ceará.

O primeiro Festival Foto Kariri é uma imersão artística FOTO: RUBENS VENÂNCIO

As convocatórias são divididas nas temáticas “Desobediência civil ”, “Imagem e Testemunho”, “Cearás - O mapa nas mãos” e leitura de portfólio. Leia sobre cada temática.

A primeira edição do Foto Kariri reunirá artistas, a exemplo de Miguel Chikoaka, Rosely Nakagawa, André Parente, Silas de Paula, Luiz Santos, Iana Soares e Marizilda Cruppe em uma plural imersão artística.

O Foto Kariri visa promover, pensar e difundir a produção fotográfica-artística considerando outros e novos protagonismos FOTO: ALLAN BASTOS

O Foto Kariri visa promover, pensar e difundir a produção fotográfica-artística considerando outros e novos protagonismos, assim como investir em ações de formação e qualificação desta arte com mesas redondas, oficinas, saídas fotográficas, rodas de conversas, fotoperformances, projeções e exibições.

Serviço

Foto Kariri: Olhares descentralizados

De 23 a 26 de outubro de 2019

Inscrições até 23 de agosto

Confira a íntegra do edital

Mais informações: Instagram, Facebook ou E-mail: fotokariri@gmail.com