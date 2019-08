Festa das leituras: Bienal Internacional do Livro do Ceará abraça pluralidades humanas e literárias

A cada dois anos, uma cena preenche o espírito de esperança e aconchego. Crianças saltando de ônibus escolares, feito passarinhos insones. Na retina, incontida ansiedade, sentimento que se espalha pelo corpo e não contém o desejo de corrida; nas mãos, por vezes um vale-compras, garantia de que ninguém sairá com a mochila vazia. A proposta é abarrotá-la, e com algo precioso: livros, muitos livros.

Da primeira infância, atravessando a juventude, fase adulta e terceira idade - diversidade de expressões humanas, físicas e culturais - a Bienal Internacional do Livro do Ceará é reflexo de ânimo. No evento, o mais importante do Estado dedicado à leitura, cartas de amor ao universo do imaginar são escritas toda vez que alguém sai de casa e pretende mergulhar por entre estantes, estandes e diálogos. Impulso certeiro, que sinaliza bonito apreço pela arte de ressignificar o mundo.

Na 13ª edição da iniciativa - capitaneada pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult) e pelo Ministério da Cidadania, em parceria com o Instituto Dragão do Mar -, esses percursos devem se repetir. A expectativa, conforme a organização, é que cerca de 400 mil visitantes passem pelo Centro de Eventos do Estado, sede da ação, alardeando os olhares sobre o ato de ler.