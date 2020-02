Encontro "Conversa com Artistas" começa neste sábado na Universidade de Fortaleza

A Palavra, além de guia dos trabalhos dos 25 artistas selecionados para expor na 20ª Unifor Plástica, é também ponte para discutir sobre a arte e os processos que envolvem sua construção. A mostra em questão, aberta no Espaço Cultural Unifor desde outubro de 2019, segue em cartaz até o dia 1º de março e, até lá, um ciclo de bate-papos em quatro sábados de fevereiro, começando por hoje, promete aproximar o público dos responsáveis pelas obras. Os encontros são gratuitos e vão das 16h30 às 18h.

Intitulado "Conversa com Artistas", este projeto é inspirado em outras ações já realizadas na Universidade de Fortaleza, de acordo com a gestora do Espaço Cultural Unifor, professora Adriana Helena Santos Moreira. "Sempre que vamos abrir uma exposição nova de um artista vivo, fazemos questão de trazê-lo, mas essa atividade de agora é mais específica. Ela objetiva atrair mais visitantes neste último mês de mostra. A cada sábado, vamos trazer os convidados, e eles farão uma espécie de mediação, apresentando o próprio trabalho", ressalta.

Adriana Helena destaca ainda a importância de se democratizar o acesso à arte em nosso Estado. "Nem todo cearense sabe o que é produzido aqui; a maioria não conhece a sua cultura, suas raízes. Queremos aproximar todos da arte, convidar as pessoas a refletirem junto com a gente, nessa perspectiva de tornar a produção artística local cada vez mais próxima e acessível", pontua a gestora.

Formato

Somando os quatro sábados de ação, dez artistas participarão dos bate-papos. São eles: Ana Cristina, Júlia Debasse e Lia de Paula (1/02); Rian Fontenele, Virginha Pinho e Mário Sanders (8/02); Andrea Dall'olio, Azuli e Marco Ribeiro (15/02); e Chico de Almeida (29/02). Nas três primeiras edições, cada artista terá pelo menos 30 minutos para falar sobre sua trajetória e a respeito da obra apresentada na 20ª Unifor Plástica. O último sábado, porém, é totalmente dedicado à Sala Especial de Francisco de Almeida, xilogravurista de Crateús cuja principal produção é voltada para a religiosidade nordestina.

Os convidados para o projeto "Conversa com Artistas" foram selecionados de acordo com a disponibilidade de horários, segundo a professora Adriana Helena. "Antes eu conversei com a curadora, Denise Mattar. Nós estamos em contato sempre. Fizemos uma lista a partir da disposição dos artistas que estão na cidade. Além disso, verificamos os que gostam mais de falar. Mas, ao longo dos três meses em cartaz, os 25 já estiveram aqui, conversando com os mediadores que falam sobre a mostra ao público", observa a gestora.

Construção

A fotógrafa Lia de Paula participa do evento hoje (1), apresentando o trabalho "Todo filho é filho da mãe". Nesta obra, o gancho é a palavra solidão. Fotos, vídeos e áudios de mães solo - mulheres que por algum motivo ficaram com a maior parte da responsabilidade de criar um filho - saltam aos olhos dos visitantes.

"O conceito de mãe solo vai além do criar um filho sozinha. Minha avó foi casada a vida inteira, mas foi mãe solo. Isso não tem a ver com a questão de ser solteira", explica Lia.

A artista observa que sua obra costuma atrair mais o público feminino, apesar do intuito de atingir homens e mulheres igualmente. "Minha intenção não é magoar os pais. É o oposto: mostrar o quanto eles são necessários. Estamos vivendo esse momento de muita separação, ou você é isso ou aquilo, e acho que precisamos entender que existe a força masculina e a feminina, e é muito importante a presença dessas duas essências". O bate-papo de logo mais deve reforçar isso, além de ser uma porta aberta para novas histórias a serem retratadas, visto que o projeto está em construção.

"Eu já conversei sobre esse trabalho em vários lugares e pra mim é sempre muito rico, sempre uma troca. No momento, estou em busca de outras mães e também das filhas, que devem compor uma outra etapa do projeto", acrescenta Lia, de olho no público que participará desta primeira edição do "Conversa com Artistas".

Além de Lia, o público também poderá conversar com a cearense Ana Cristina Mendes sobre o tecido e a vestimenta como suporte e matérias subjetivas do trabalho; e com a carioca Júlia Debasse, a respeito das histórias e vivências traçadas por meio dos recursos gráficos de um mapa imaginário.

A gestora do Espaço Cultural Unifor, Adriana Helena, destaca ainda a possibilidade de visitação a outras duas mostras em cartaz: "Da Terra Brasilis à Aldeia Global" e "Yolanda Vidal Queiroz - Momentos". O local fica aberto ao público das 9h às 19h, de terça a sexta-feira, e das 10h às 18h, sábado e domingo. "Dá tempo vir e depois curtir o Pré-Carnaval", brinca, reforçando o convite.

Serviço

Conversa com Artistas

Local: Espaço Cultural Unifor

Data: Dias 1°, 8,15 e 29 de fevereiro de 2020

Horário: 16h30 às 18h - Acesso gratuito