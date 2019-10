Conheça a capital do Paraguai, Assunção, por meio de um roteiro histórico

Dentro do Pantheón a Los Heroes, um altar suntuoso homenageia grandes heróis da história do Paraguai Na manhã de sábado, várias banquinhas se acumulavam na Calle Palma, uma das principais ruas da cidade Em comemoração ao aniversário de Assunção, diversas expressões culturais eram apresentadas pelas ruas Em uma orla com espaço para caminhadas, o Rio Paraguai cerca a cidade entre os locais mais imponentes e mais simples

Entre os planos de visitar outro país, o Paraguai, ainda que fosse por poucos dias, confesso, não estava na minha lista dos mais desejados. Entretanto, como em uma daquelas surpresas da vida, me vi embarcando em uma jornada de cerca de seis horas no avião, fora o tempo de espera por conexão em São Paulo, até a capital paraguaia, Assunção.

A data, dia 15 de agosto, não poderia ser mais propícia: além de feriado em Fortaleza, Dia de Nossa Senhora de Assunção, marca também o aniversário de fundação da cidade de lá, na qual uma série de programações comemorativas acolhe os visitantes. Uma das primeiras sensações ao avistar as ruas de Assunção, pelos vidros da janela do carro, é de que não há muito a se ver.

A Catedral Metropolitana de Asunción, o letreiro principal com o nome da cidade e o Palacio de Los Lopez são alguns dos lugares que mais recebem turistas diariamente Foto: Lucas Ribeiro

Ainda assim, desembarquei com um roteiro preparado para explorar a Capital em três dias completos. Museus, praças e atividades ao ar livre foram as apostas para conhecer e o destino e descobrir um pouco mais sobre a história do território vizinho.

A cerca de meia hora do Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi fica o centro da cidade, uma opção de localização que auxilia a locomoção e facilita a circulação do turista que deseja visitar os principais espaços. Na caminhada, durante a data comemorativa, os pequenos eventos do aniversário local, como feirinhas de artesanato, comidas típicas e atrações infantis, já serviram como apresentação da cultura paraguaia.

Expressão cultural

Aos interessados em aprofundar os conhecimentos gerais sobre Paraguai, a visita ao Centro Cultural da República, mais conhecido como Museo del Cabildo, ou o Pantheón Nacional a Los Heroes, por exemplo, são excelentes pontos de partida. O Pantheón abriga a memória das personalidades responsáveis por lutar em defesa do País. A entrada fica próxima da Calle Palma, uma das ruas mais transitadas da Capital. Fora dele, uma estrutura imponente chama a atenção. Por dentro, armas e adornos em ouro ficam dispostos como uma homenagem aos que deram a vida pelo território paraguaio. A entrada no local é gratuita e não há burocracia para a visitação.

Sair do Panteão e perceber a movimentação no bairro central acabou se tornando convite para demorar nas barraquinhas de vendas diversas. Enquanto o famoso "churrasco paraguaio" espalhava o cheiro de carne e fumaça entre os caminhantes, escolhi um pouco da iguaria: linguiça, carne e macaxeira assadas. Nada muito diferente do encontrado aqui pelo Brasil, mas igualmente saboroso.

As pausas para desfrutar da gastronomia acabou sendo uma oportunidade de conhecer as Plazas de La Libertad e de La Democracia. Uma ao lado da outra, separadas apenas pela rua Nuestra Señora de La Asunción, as construções são espaços perfeitos para descansar e perceber a movimentação e particularidades das pessoas locais que transitam ou habitam esses locais com arte.

Seguindo o trajeto dos ambientes abertos, a dica é incluir no roteiro as praças Juan de Zalazar, de Armas, del Congreso, onde também está localizado o Congresso Nacional, além das plazas, como são chamadas no idioma espanhol, "de la Victoria" e de Comuneros. Para além do que está nos museus, os paraguaios também mostram nas ruas como as tradições influenciam as expressões cotidianas. Em meio às festividades do dia de fundação, jovens se uniram para mostrar como os costumes ainda permanecem firmes nas mais diversas expressões.

Caminhar no circuito de espaços abertos me tirou da rota prévia e me colocou de frente para o Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Rivera, que não encontrei nos guias online. A grata surpresa foi achar por lá uma variedade cultural: desde a história da formação do município em peças, passando por acervo de filmes e exposição de obras de artistas locais de diversas épocas.

Após um dia de passeios por museus - vale incluir também do Museo de Las Memorias e Museu do Futebol Sul-Americano -, o 'Baile de Las Botellas', ou Dança das Garrafas, unicamente performada por mulheres, me encheu os olhos em uma caminhada à noite pelo centro da cidade. Ainda que a apresentação tenha ocorrido em uma data especial, buscas na internet apontam as várias ocasiões nas quais ela pode ser vista de perto.

Para encerrar a viagem, um passeio tranquilo pela orla do Rio Paraguai e uma conferida na Avenida Costanera, outro ponto turístico do território de Assunção, são capazes de encerrar com chave de ouro.

Voltando para casa, a lembrança, no fim, será a de constatar no passeio pelas ruas simples como é bonito conhecer mais do mundo e das pessoas que o constroem todos os dias.