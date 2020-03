Confira alimentos e hábitos que podem melhorar a imunidade

Qando o assunto é saúde, todo cuidado é pouco. Formado por uma série de células de defesa e reações químicas, o sistema imunológico funciona como principal proteção do organismo, lutando contra diversos tipos de patógenos e preservando o corpo de possíveis infecções. Para prevenir a proliferação de doenças e melhorar a qualidade de vida, vitaminas e minerais de determinados alimentos são grandes aliados na potencialização da imunidade.

De acordo com a nutricionista funcional Christielle Barroso, o consumo de alimentos ricos em vitamina C é essencial, visto que é um potente antioxidante que auxilia na diminuição do dano celular. Limão, laranja e acerola são frutas que possuem essas propriedades, entretanto, para obter esses benefícios é necessário consumir a vitamina sempre - e não apenas quando já se está doente.

Considerado um nutriente imunomodulador, o ômega-3 também ajuda na regulação das células. Linhaça e castanha-do-pará são alimentos que possuem esse composto. "As castanhas, por serem fontes de magnésio e pela presença de gorduras boas, também têm ação anti-inflamatória, que ajudam o corpo a se manter ativo e a reforçar o sistema imune", diz.

A nutricionista indica ainda a ingestão de vegetais folhosos, a exemplo da couve e do espinafre, além de comidas integrais. Salvo a riqueza de diversos minerais e vitaminas, eles também são fontes de fibras, assistindo o funcionamento do intestino e a manutenção da microbiota intestinal.

Fontes proteicas são aliadas importantes para fortalecer a imunidade, uma vez que constituem a base da formação das células imunológicas. "Elas precisam de todos os aminoácidos essenciais para serem formadas e são esses alimentos que irão fornecê-los", explica a profissional.

Reforços

A fim de complementar a proteção, alguns reforços são muito bem-vindos. Fonte de flavonoides que funcionam como antioxidantes, o própolis é um conhecido parceiro de quem deseja aumentar a imunidade. Ele possui ação antifúngica e microbiana, assim como o alho, que também desempenha ação bactericida.

Para ajudar o intestino a se manter íntegro, Christielle sugere iogurtes naturais e sem adição de açúcar. "Mais de 60% das células imunológicas estão presentes no intestino. Os lactobacilos, bactérias boas à saúde intestinal, são os responsáveis pela fermentação do leite para formação do iogurte. Assim, eles ajudam também essas células a se manterem funcionantes", esclarece.

Entretanto, caso a situação já seja de uma gripe ou resfriado, a nutricionista indica a ingestão de chás para amparar na recuperação, tais como "chás verde, de cebola, de gengibre e de alho são interessantes, desde que acompanhados de muita hidratação e repouso".

Hábitos saudáveis

Além de uma alimentação equilibrada, bons hábitos também ajudam a manter o sistema imunológico forte. Dormir bem, evitar estresse, manter-se hidratado e praticar exercícios físicos são práticas que, se feitas regularmente, desenvolvem a segurança do nosso organismo.

O corpo humano é composto em sua maior parte por água, portanto, a boa hidratação do organismo é fundamental para que as reações bioquímicas ocorram adequadamente nas células, principalmente se estas estão doentes. O indicado é o consumo de cerca de 2 litros de água diários, podendo ser até mais.

Segundo a nutricionista, também é preciso ficar atentos para a necessidade de boas noites de sono, pois é nesse período que a imunidade do corpo se refaz. O sono é responsável pela consolidação da memória e regulação da temperatura corporal. Dessa forma, uma noite mal dormida traz efeitos negativos visto que não desenvolve uma proteção confiável.

"A privação do sono e a desidratação são fatores que aumentam o estresse corporal, já que, ao acontecer, favorecem o aumento de cortisol. Uma vez o cortisol estando em grande presença no corpo, ele desestabiliza o sistema imune deixando-o ainda mais suscetível a doenças", explica Christielle.

De um modo geral, uma rotina equilibrada e uma alimentação rica em nutrientes e minerais favorecem a manutenção de todo o organismo humano, diminuindo assim riscos de infecções e promovendo bem-estar. Ainda dá tempo de mudar ou adotar algumas práticas saudáveis!