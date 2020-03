Adriano Paz inaugura a mostra “Sustenta Fé”, nesta quarta-feira (4)

Cores em figuras religiosas compõem as obras do novo trabalho de Adriano Paz, "Sustenta Fé". A exposição composta por 20 obras inéditas do artista estreia nesta quarta-feira (4), no espaço cultural do Hotel Sonata de Iracema. Além de representar a arte sacra, o maranhense buscou unir a temática da sustentabilidade no novo trabalho por meio da reutilização de folhas de revista para a composição das colagens.

A escolha pelo tema religioso se deu a partir das próprias vivências e crenças do artista. "Era um desejo que eu tinha há bastante tempo de fazer uma série voltada mais para a arte sacra, principalmente pra desenvolver alguns trabalhos com os quais eu me identifico bastante", explica.

Representação de São Francisco de Assis por Adriano Paz

As obras são os retratos de imagens de símbolos da religião católica, como Nossa Senhora, Santa Terezinha e São Francisco, "santos que realmente têm uma fé bastante sólida dentro da religião", compostos pela sobreposição de pedaços de papéis que unidos formam cada figura.

Produção

Tendo como especialidade a técnica da colagem, Adriano contou com a doação de revistas de instituições, empresas e também com campanhas de arrecadação realizadas por amigos para desenvolver a série apresentada na mostra.

Esse caráter sustentável do método escolhido pelo artista é apontado por ele como o diferencial dentre as outras possibilidades. "Tirar algo que ia para o lixo e reaproveitar, é essa a diferença que eu acredito, além do desafio de pegar papéis e juntar essas cores e formas para transformar em uma imagem", pontua.

Representação de Nossa Senhora feita a partir da técnica da colagem

A produção das obras, portanto, precisa de planejamento. Adriano explica que o primeiro passo é com um esboço na tela em branco, para então depois começar o preenchimento com o papel. "É como se fosse um mosaico, vou juntando e formando toda aquela imagem. Finalizo com tintas para fazer o contorno e dar um acabamento melhor".

A mostra ainda se propõe a ter um cunho social, já que parte da renda arrecadada com a venda dos quadros será revertida em doação para instituições carentes.

Carreira

Adriano se apaixonou pela arte ainda criança e acredita ter nascido com o dom. "Eu sempre desenhava e sempre tive um sonho de ser artista, de ser reconhecido", relembra. Natural do Maranhão, veio morar no Ceará aos 19 anos agarrado na crença de conseguir realizar o sonho. Em Fortaleza, ingressou no curso de Design de Interiores, onde conheceu a professora que o guiou para a trajetória profissional.

"Ela viu meu potencial desse lado artístico e começou a me orientar para além do curso. Estudei sobre artes, vi o trabalho de alguns artistas, me inspirei para poder desenvolver e escolher uma técnica para me aperfeiçoar, aí desde então que me apaixonei pela colagem", diz.

Inspirado em Vik Muniz e Vando Figueiredo, Adriano passou a trabalhar profissionalmente com a arte. Hoje, aos 28 anos, se tornou especialista em reproduzir rostos de famosos e de grandes personalidades.

"No início, comecei fazendo colagens do mundo artístico, de personalidades como Fátima Bernardes e Claudia Leitte, e tive a oportunidade de conhecê-las e entregar. O que gerou uma repercussão muito grande", finaliza.