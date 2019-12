Academia Vera Passos de dança celebra três décadas de atuação e estreia dois espetáculos

Além de ser uma linguagem artística que encanta e emociona, a dança também envolve o indivíduo na busca pela perfeição dos movimentos do corpo. Aliada a essa missão, a Academia Vera Passos chega aos 30 anos e celebra a data voltada a diversos públicos. Primeiro, estreia o espetáculo adulto "Fou" nesta quarta (4), às 21h. A montagem segue em cartaz quinta (5) e sexta (6), no mesmo horário, no Teatro Rio Mar Fortaleza (Papicu).

No mesmo local, a companhia estreia o espetáculo infantil "Acorda, Alice!", nesta quinta (5), às 16h. De 6 a 8 de dezembro, a apresentação permanece em cartaz em horários diversos. Ambos os espetáculos têm direção geral da coreógrafa Vera Passos, fundadora da Academia de dança. Da equipe de profissionais aos próprios alunos da escola, cerca de 500 pessoas estão envolvidas na realização das duas apresentações.

"Fou" ("louco", em francês) abarca a desconstrução de rótulos na arte e traz uma série de coreografias com apelos lúdicos. Segundo Marina Viana, professora e gerente da Academia Vera Passos, o espetáculo envolve um estudo baseado no decorrer dos 30 anos da companhia.

"Todo o cuidado com os figurinos, estética do espetáculo, iluminação, tudo isso, com músicas que foram utilizadas nesses 30 anos de história, com uma nova cara. O Fou trará também uma grande surpresa para a plateia no fim, que temos certeza que vai emocionar muita gente", antecipa Marina.

O infantil "Acorda, Alice!" foi concebido como um musical. Em alusão aos 30 anos, o espetáculo revisita clássicos da Academia, como "Maria Morena", "O Mundo Cookiespooky" e "Reciclapet"; e traz a história de Alice. A garota se envolve numa saga, em busca de um papel dentro da companhia. E chega a roubar um livro da sala da diretora, a fim de conseguir o que quer.

A ideia da montagem de "Acorda, Alice!" surgiu em 2018. O argumento é da diretora da academia, Vera Passos, e as etapas de roteiro, direção cênica, letras e músicas originais, arranjos instrumentais, cenografia, preparação vocal, dentre outros passos de concepção do espetáculo, envolvem professores e alunos.

Legado

Indagada sobre como avalia o legado da Academia Vera Passos para o meio da dança no Ceará, a professora Marina Viana destaca a importância de seguir estimulando o cenário local, e também a abrangência da atuação do grupo, para além dos limites do Estado.

"A academia proporciona muitos momentos especiais, cheios de superação e emoção. Ficamos muito felizes por poder representar o nosso Estado no Brasil e no mundo, encantando alunos, pais, plateias", celebra a dançarina.

Retrospecto

No decorrer de três décadas de atuação, a Academia Vera Passos colecionou premiações, participações em festivais, apresentações midiáticas e até passagens pelos parques da Disney e por uma apresentação da NBA (a famosa liga de basquete dos Estados Unidos).

Segundo a professora Marina Viana, a companhia contabiliza 18 prêmios em festivais internacionais, 15 no Festival de Dança Passo de Arte (SP), 49 no Festival de Dança Passo de Arte Norte/Nordeste e 46 premiações no Festival de Dança de Joinville (SC).

Neste ano, o grupo apareceu no quadro "Dança de grupo", no programa Domingão do Faustão (TV Globo). A companhia se apresentou, no último dia 12 de maio, ao lado de mais três grupos: Filhos do Samba (Rio de Janeiro/RJ), Sigma (Bauru/SP) e Cybernétikos (São Paulo/SP). A apresentação da Academia Vera Passos foi baseada no repertório do forró, do tradicional Luiz Gonzaga ao contemporâneo Wesley Safadão.

"Já havíamos participado do quadro 'Pistolão', também no Domingão do Faustão, e do Planeta Xuxa, anos atrás. Mas receber esse convite foi maravilhoso. Não daria pra citar aqui qual festival marcou mais, porém o que podemos dizer é que eles marcaram gerações. É gratificante, especial, mágico. Que venham mais 30 anos", vislumbra Marina.

Serviço

30 anos da Academia Vera Passos

Exibição do espetáculo “Fou” de quarta (4) a sexta (6), às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Av. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu - piso L3 do Shopping RioMar). Ingressos: R$ 70. “Acorda, Alice!” será apresentado nos dias 5 e 6, às 16h; e dias 7 e 8, às 15h e 19h. Ingressos: R$ 70 (plateia alta) e R$ 75 (baixa). Contato: (85) 3224.3963.