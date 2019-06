Unimed investirá R$ 145 milhões na construção de hospital infantil

Buscando aumentar a participação no mercado local, a Unimed Fortaleza deverá investir quase R$ 200 milhões, até o próximo ano, na ampliação de sua rede própria. E o protagonista dessa estratégia será o Hospital Materno Infantil, ao qual serão destinados cerca de R$ 145 milhões. Com capacidade inicial de 150 leitos, o equipamento deve ser inaugurado em dezembro de 2020.

O investimento no segmento materno-infantil é estratégico para a expansão da cooperativa, uma vez que, segundo o presidente da Unimed Fortaleza, Elias Leite, pesquisas apontam que um dos principais motivos de adesão a planos de saúde é a criança. A previsão é que, após o início das operações do novo hospital, que será construído no bairro Guararapes, todos os serviços voltados para gestantes e recém-nascidos prestados pela cooperativa passem para o novo equipamento.

Com esse remanejamento, o Hospital Regional da Unimed (HRU), que funciona no bairro São João do Tauape, irá aumentar sua disponibilidade em cerca de 100 leitos.

Além do novo hospital, a Unimed Fortaleza irá ampliar sua rede de clínicas de atendimento, com a construção de uma clínica conceito na Aldeota, prevista para dezembro deste ano, no valor de R$ 6 milhões; uma na Avenida Oliveira Paiva, prevista para março de 2020 (R$ 7 milhões); e uma na Parangaba, prevista para julho de 2020 (R$ 7 milhões).

Ao todo, as três clínicas terão capacidade para realizar 23 mil atendimentos por mês. O restante dos investimentos previstos será direcionado à melhoria da rede existente. Leite disse que pretende encerrar sua gestão (2018-2022) com investimentos da ordem de R$ 250 milhões.

Equipado com centro cirúrgico, centro de imagem, laboratório e emergência, o Hospital Materno Infantil irá ampliar a quantidade de leitos próprios da Unimed Fortaleza do segmento materno-infantil em 50%, da UTI pediátrica em 150% e da UTI neonatal em 100%. O novo hospital terá capacidade para 15 mil atendimentos por mês e vai gerar mil novos postos de trabalho.

Carteira de clientes

Hoje, a Unimed Fortaleza, cuja área de atuação compreende a Região Metropolitana, conta com 340 mil clientes, dos quais 41% são de planos de pessoa física e 59% de pessoa jurídica, com tíquete médio entre R$ 450 e R$ 455. Apesar da concorrência no segmento, principalmente pelo público "C" e "D", Elias Leite diz que, hoje, o foco da cooperativa é melhorar a percepção de atendimento para os clientes, antes de pensar no crescimento da carteira.

"Temos muita coisa para melhorar. O meu maior desafio aqui, enquanto for presidente, é levar valor para o cliente, para o médico cooperado e para o colaborador", disse, acrescentando que o foco de sua gestão é o aumento da eficiência operacional. "Depois disso, a gente pensa em crescer o número de clientes. Numa próxima gestão, pode ser que se mude a estratégia".

Perspectiva para 2019

No primeiro quadrimestre deste ano, os resultados da Unimed Fortaleza superaram as expectativas. Inicialmente, o orçamento previa um resultado operacional de cerca de R$ 20 milhões, mas a cooperativa acabou fechando o período com R$ 49 milhões.

"Isso não significa que a gente vá manter essa curva até o fim do ano. Mas, para o ano todo, estão orçados R$ 70 milhões, o que a gente está esperando superar, tendo em vista o resultado do primeiro quadrimestre", disse Leite.