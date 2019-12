SindiAlimentos lança plataforma para criar rede de negócios

Os empresários do setor de alimentos e rações terão uma nova opção no mercado para se conectar com outras empresas e fazer novos negócios. Isso porque o Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas no Estado (SindiAlimentos) lançou, nessa segunda-feira (2), uma plataforma para concentrar as iniciativas do Estado e desenvolver um espaço no mundo digital para que o mercado possa crescer em todo o Ceará.

O Sindicato, no entanto, terá de focar no trabalho de captação das empresas cearenses para tornar o projeto em algo realmente viável. E essa será uma das estratégias iniciais da plataforma segundo André Siqueira, presidente do SindiAlimentos: atrair o máximo de negócios para o novo projeto. Das 1.193 empresas ligadas ao setor de alimentos e ração, apenas 100 já estão com informações cadastradas na plataforma lançada ontem.

"A gente quer ter uma plataforma para o Sindicato ter visibilidade e que possa dar visibilidade para as empresas. Nem todas as empresas têm site e a partir dessa plataforma nós vamos dar a oportunidade de que todos tenham uma página. E divulgando a página, através do acesso, eu posso mostrar a qualidade de vários negócios", disse Siqueira.

Operação

A nova plataforma (sindialimentosce.Eagl.Me) funcionará de forma semelhante a uma rede social voltada para empresas do setor, com espaços para divulgação de conteúdo próprio, apresentação da empresas, além de um segmento para demonstração de catálogo de produtos e serviços.

O site também deverá conter funcionalidades de linguagens diferentes, além do português, para facilitar o contato com empresas exportadoras e importadoras. Como a desenvolvedora já opera redes semelhantes ao redor do mundo, a plataforma pode oferecer contatos com mercados externos.

O sócio-diretor da Frutã - empresa do setor de polpas -, Benício Júnior, diz que a plataforma facilitará o contato entre empresas e fornecedores. "Esse projeto pode conectar todo o nosso mercado e ajudar a solucionar nossas dores. Ela vai ajudar a acharmos fornecedores, por exemplo".