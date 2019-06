Sebrae realiza 1º Encontro de Redes e Centrais de Negócios do Nordeste

Dirigentes, associados e executivos de mais de 100 redes e centrais de negócios dos estados do Nordeste estarão em Fortaleza, hoje (13) e amanhã (14), participando do 1º Encontro de Redes e Centrais de Negócios da região. O evento, promovido pelo Sebrae Ceará, terá uma programação vasta com palestras proferidas por especialistas e lideranças de segmentos empresariais que falarão sobre o futuro das redes e centrais, dos desafios de crescimento no mercado e da profissionalização da gestão.

Estas redes e centrais reúnem empresas de segmentos específicos, com o objetivo de proporcionar o incremento dos negócios das associadas por meio do acesso a novos mercados, gerando redução de custos e aumento da competitividade e lucratividade. Para tanto, as redes e centrais realizam ações conjuntas de compra de mercadorias e insumos, aquisição de equipamentos e sistemas de gestão, além de realizarem propaganda e promoções compartilhadas, capacitação de gestores e colaboradores e outras ações de interesse coletivo.

Em todo o Brasil estão em operação aproximadamente 800 redes e centrais de negócios que congregam micro e pequenas empresas de diversas atividades econômicas como supermercados, farmácias, material de construção, serviços automotivos, salões de beleza, pet shop, óticas, suprimentos de informática, móveis e eletrodomésticos, indústrias de sorvetes e de panificação, empresas de Tecnologia da Informação (TI), entre outros segmentos empresariais.

Já o Ceará é um dos destaques do país em número de redes e centrais de negócios. Conforme levantamento realizado pelo Sebrae, o estado ocupa a quarta colocação no ranking brasileiro e a primeira do Nordeste com um total de 51 redes associativas de negócios em funcionamento, envolvendo 1.100 empresas associadas e contribuindo para a geração de mais de 18 mil postos de trabalho.

Somente o segmento do varejo alimentar cearense, que é formado por supermercados e pequenos mercadinhos, possui um total de 20 redes e centrais de negócios em funcionamento, com 347 empresas envolvidas, numa média de 17 empresas associadas por Rede/Central.

SERVIÇO

1º Encontro de Redes e Centrais de Negócios do Nordeste

Data: 13 e 14 de junho de 2019

Local: Centro de Negócios do Sebrae- av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema



Programação

13 de junho (quinta-feira)

8h30 às 9h – Abertura oficial do evento

9h às 10h30 – Palestra de abertura

Tema: O futuro das Redes e Centrais de Negócios – Uma nova organização empresarial

Palestrante: Adriano Diestmann

10h30 às 10h45 – Coffee Break- Espaço Network

10h45 às 12h30 - Painel: Inovação e Sustentabilidade

Relato de Redes e Centrais de Negócios com práticas de inovação e sustentabilidade

Case 1 – Rede Uniforça/CE – Nidovando Pinheiro - Presidente

Case 2 – Rede Compre Mais/PB – Assis Lemos – Gestor da Rede Compre Mais

Case 3 – Rede Mix Bahia/BA – Bráulio Soledade – Executivo da Mix Bahia Supermercados

12h30 às 14h – Intervalo para almoço – livre

14h às 15h30 – Palestra: Sistema PPS – Modelo para redução de custos e otimização de resultados nos Centros de Distribuição

Palestrantes: José Beroaldo Dutra de Oliveira – Diretor Presidente da SERVCON e CEO da Rede Cearense de Supermercados

15h30 às 15h45 – Coffee Break- Espaço Network

15h45 às 17h30 – Painel: Transformação Digital

Palestra 1 – “Transformação Digital e os impactos nas pessoas e negócios” – Rejane Relva Romero – Diretora da VIP-SYSTENS

Palestra 2 – “Transformação Digital – O varejo do futuro” – Danilo Nascimento – Diretor da PROPZ

Debatedores:

- Francisco de Assis Barreto de Sousa – Presidente da FACIC

- Honório Pinheiro – CEO do Supermercado Pinheiro

- Maurício Cavalcante Filizola – Presidente da Fecomércio/CE

14 de junho (sexta-feira)

8h30 às 9h30 – Pitch de Negócios com Fornecedores

Apresentação de propostas de parcerias de grandes empresas fornecedoras junto às Redes e Centrais de Negócios do Nordeste

9h30 às 10h30 – Palestra “Caracterização das Redes e Centrais de Negócios como Cartel – As associações de negócios estão em risco?”

Palestrantes: Marcos Uda e Kellen Marin – Associação Brasileira de Redes e Centrais de Negócios - ABRCN

10h30 às 10h45 – Entrega do Prêmio Melhores Centrais de Negócios do Ranking Nordeste – Revista Nosso Setor (1º, 2º e 3º lugares)

10h45 às 11h – Coffee Break- Espaço Network

11h às 12h – Palestra “A gestão profissional de RH como diferencial para alavancar os resultados das Redes e suas empresas associadas”

Palestrante: Lorena Rocha – Gerente de RH da Rede Uniforça/CE

12h às 13h30 – Intervalo para almoço – livre

13h30 às 14h30 – Palestra “Informação: a moeda do século” - E você, sabe qual o valor da sua informação?

Palestrante: Rudinei Mendes Pereira - Área Central

14h30 às 15h30 – Palestra “Shoopercracia - Criando valor real para os clientes e resultados para sua empresa – Shopper 360°Palestrante: Fátima Merlin

15h30 às 16h - Coffee Break- Espaço Network

16h às 17h30 - Palestra “Como alavancar as vendas na sua empresa”

Palestrante: Domingos Victoria Pires Cordovil