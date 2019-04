Produzir sem água é um milagre

Há pouca água de superfície no semiárido do Ceará. Os três principais açudes do Estado - Orós, Castanhão e Banabuiú - represam hoje menos de 4% de sua capacidade, sendo que o último está seco. É deles que sai parte da água que abastece Fortaleza e que ajuda a irrigar os perímetros do Dnocs no Baixo Jaguaribe, onde se plantam e colhem frutas e alimentos para o rebanho bovino que dá o leite que a indústria transforma em proteína para crianças e adultos. Em épocas normais, abril é o mês de chuvas mil, mas a previsão da ciência meteorológica indica que haverá no sertão, pelo sétimo ano consecutivo, baixa pluviometria. As boas chuvas que caíram não causaram enchente nos rios Jaguaribe e Banabuiú nem no Curu ou Coreaú, mas infiltraram-se no solo, melhorando o lençol freático da zona litorânea e da Chapada do Apodi, onde a agricultura irrigada usa seus poços profundos - quando se agudiza a crise hídrica - para garantir a água de que precisa. É sob essas condições que o Ceará, milagrosamente, mantém ativa e forte sua economia no campo.

STARTUPS

Abriram-se as inscrições para a segunda edição do Programa Germinar, por meio do qual o grupo cearense M. Dias Branco selecionará 30 startups que ofereçam soluções estruturadas em dois eixos centrais: Inovação no Negócio Atual - voltado para áreas como Marketing, Logística e Indústria - e Inovação em Novos Negócios, focado na diversificação e expansão do mix atual, seguindo as tendências foodtech e as diretrizes de inovação dos produtos das marcas, como saudabilidade, nutrição, praticidade, indulgência e acessibilidade para todos. As inscrições prosseguirão até o dia 21 deste mês pelo site germinarmdiasbranco.Com.Br.

PALESTRA

Hoje, às 19 horas, no Hotel Praia Centro, palestra do deputado federal paulista Alexis Fonteyne, do Partido Novo. A propósito: o Novo no Ceará está a prometer surpresas para as eleições municipais do próximo ano, inclusive em Fortaleza.

UMA PESTE

No Nordeste, inclusive no Ceará, tem crescido casos de peste suína. Por isto, o Ministério da Agricultura lançará, até junho, um programa cujo objetivo será acabar com a peste suína clássica. Para isso, já criou um Grupo de Trabalho do qual faz parte um técnico da Adagri do Ceará. No Nordeste, só Bahia e Sergipe são áreas livres da peste suína.

TURISMO

Na cidade de São Paulo, em 2018, a Prefeitura local arrecadou, só de ISS, R$ 330 milhões. Com a dispensa de vistos de entrada para turistas dos EUA, Canadá, Japão e Austrália, essa receita triplicará, estima a Associação das Agências de Viagens de SP. Acontecerá o mesmo em Fortaleza, como prevê o secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho. Mas prospera no Senado a ideia de vetar a decisão do presidente Bolsonaro.

MAIS CARO

Uma verdade desta segunda-feira, 1º de abril, tradicionalmente chamado de Dia da Mentira: o preço dos medicamentos está desde hoje até 4% mais caro. É uma paulada no orçamento do trabalhador brasileiro, que gasta 30% do seu salário com remédios, 30% com alimentação e 30% com plano de saúde e educação dos filhos. Os 10% que sobram se destinam a outras despesas com ônibus e metrô.

INDÚSTRIA 4.0

Vem aí, quinta-feira, 4, no Hotel Gran Marquise, o 1º Simpósio Brasileiro em Indústria Avançada Têxtil e de Confecções 4.0. Virão empresários e executivos das principais indústrias brasileiras do setor. Promovido pelo Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do Senai, o evento terá programação técnica com palestras de especialistas de empresas nacionais e estrangeiras. Na sexta-feira, haverá visita à fábrica da Guararapes, em Fortaleza.