Para analistas, dólar pode chegar a R$ 5 já nos próximos dias

Se a economia mundial está ameaçada com a situação de contaminação do novo coronavírus, a realidade brasileira pode ser ainda mais complicada. Em 2020, o real foi a moeda que apresentou a maior desvalorização frente ao dólar, acumulando sucessivas baixas nos últimos meses.

A situação, no entanto, poderá se agravar nos próximos dias, com analistas estimando que a moeda americana chegue ao patamar de R$ 5 em até 30 dias. Previsões menos conservadoras indicam que essa situação pode se confirmar ainda no fechamento da bolsa nessa sexta-feira (3).

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) Ricardo Coimbra, essa flutuação é reflexo de uma busca dos agentes do mercado financeiro por um ponto de segurança.

Avaliando a instabilidade do mercado internacional - como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o surto de coronavírus, e a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) - e a falta de habilidade do Executivo Federal em articular as medidas necessárias para as reformas, a solidez do dólar acabou sendo a saída.

"O que a gente observou é que pessoas têm buscado o dólar como mecanismo de menos risco na economia mundial e outra parte está relacionada à especulação para ver até quando o Banco Central não vai intervir na situação do dólar. Além disso, temos o cenário do coronavírus e as relações comerciais e políticas nos Estados Unidos, com as eleições, que geram essa volatilidade", disse Coimbra.

O presidente do Corecon ainda disse que o Banco Central pode estar cogitando reduzir novamente a taxa de juros para tentar reaquecer a economia e combater os efeitos da alta do dólar. Outra ação tomada vem sendo os leilões de dólar no mercado para tentar segurar o alto nível de volatilidade da moeda americana.

No entanto, segundo Ricardo, essas movimentações não devem ser suficientes para barrar a desvalorização do real. Assim, projeta ele, o dólar deverá chegar ao patamar de R$ 5 nos próximos 20 ou 30 dias, caso o Banco Central não tome ações mais rígidas de intervenção do caso.

Melhora

Já Wilton Daher, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef), acredita que o dólar poderá ir aos R$ 5 já no pregão desta sexta-feira (6). Ele, contudo, pondera que, com o avanço das pesquisas relacionadas aos coronavírus, a situação da economia mundial deverá se estabilizar nos próximos dias, reduzindo a volatilidade da moeda americana.

"Acho que podemos esperar uma melhora nos próximos dias, pois já estão mapeando o coronavírus e isso ajuda a controlar a situação, mas, hoje (6), o dólar já pode chegar aos R$ 5", disse Daher.

Acumulando uma desvalorização de cerca de 12% em 2020 frente ao dólar, o real já poderia ultrapassar o patamar de R$ 5 para câmbio com a moeda americana nos próximos dias, segundo analistas