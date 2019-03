Vendas do Tesouro Direto superam resgates em R$ 714,4 milhões

As vendas do Tesouro Direto em fevereiro -, R$ 2,304 bilhões - superaram os resgates - R$ 1,589 bilhão - em R$ 714,4 milhões. Em relação a janeiro houve aumento de 153,75% na venda líquida. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (26) pelo Tesouro Nacional, em Brasília.

Em fevereiro, foram realizadas 422.626 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, segundo maior número mensal de operações da série histórica, atrás somente de janeiro de 2019.

O estoque do programa fechou em R$ 56,06 bilhões, um crescimento de 2,08% com relação ao mês anterior (R$ 54,92 bilhões). O valor médio de operação atingiu sua terceira menor marca da série histórica: R$ 5.452,24.

Além disso, aplicações até R$ 1 mil representaram 64,92% do total, maior percentual da série histórica. Segundo o Tesouro, esses resultados mostram maior inclusão de pequenos investidores no programa.

O título mais demandado pelos investidores foi o Tesouro Selic. Essa predominância ocorre desde junho de 2017. Em fevereiro, o Tesouro Selic representou 45,7% das vendas, com R$ 1,05 bilhão.

Vendas de títulos

Por sua vez, as vendas de títulos remunerados pela inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) somaram R$ 758,7 milhões e corresponderam a 32,93% do total, enquanto as de prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais), totalizaram R$ 492,60 milhões, ou 21,37%.

Nas recompras, predominaram os títulos indexados pelo IPCA (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais), que somaram R$ 643,93 milhões (44,32%).

Os títulos indexados à taxa Selic totalizaram R$ 638,17 milhões (43,92%) e os prefixados, R$ 170,78 milhões (11,75%). Por último, os títulos indexados pelo IGP-M (Tesouro IGP-M+ com Juros Semestrais) somaram R$ 100,05 mil, ou 0,01% do total.

O total de investidores ativos no Tesouro Direto, isto é, aqueles que atualmente têm saldo em aplicações no programa, chegou a 896.330 pessoas em fevereiro deste ano.

No mês, 51.161 investidores tornaram-se ativos, o que representa um crescimento de 6,05% em relação ao mês anterior. O número de investidores cadastrados no programa cresceu em 215.748, ou 6,39% na comparação com janeiro. Dessa forma, o total de cadastrados no Tesouro Direto atingiu 3.590.394 pessoas.

Também houve aumento na proporção de mulheres cadastradas no Tesouro Direto, que agora representam 30,21% do total de investidores, maior valor da série histórica iniciada em janeiro de 2004.