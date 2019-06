Venda de veículos no Ceará cresce 6,14% de janeiro a maio

A venda de veículos novos, considerando auto, comercial leve, caminhões, ônibus, motos e implemento rodoviário, cresceu 6,14% no Ceará, no acumulado do ano em relação a igual período de 2018. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), divulgados nesta segunda-feira (3), apontam que foram comercializados 20,8 mil unidades contra 20,2 mil nos primeiros cinco meses do ano passado.

Contabilizando todos os segmentos, o resultado de maio foi estável na comparação com abril, com alta de 0,43%. No mês passado, foram vendidos 10.568 unidades contra os 10.523 veículos em abril. Na comparação de maio deste ano com igual mês de 2018 o crescimento foi de 3,87% no Estado.

Considerando apenas auto e comercial leve o resultado foi negativo. Em maio, a retração foi de 5% em relação a abril. Houve alta apenas no acumulado do ano, de 2,85% neste segmento, no Ceará.

Já a venda de caminhões no Estado tiveram alta de 19,42% no mês passado na comparação com abril. Foram comercializados 123 unidades neste período. A queda de 14,58% ocorreu em relação a maio de 2018, quando foram vendidos 144 caminhões.

Ainda segundo a Fenabrave, a comercialização de ônibus saltou 185%, passando de 20 (maio/2018) para 57 no mês passado. No acumulado do ano, a variação foi positiva em 24,85% no Ceará.