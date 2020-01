Turistas de férias em Fortaleza contarão com atendimento do Procon em pontos turísticos da Capital

Os turistas que estiverem de férias em Fortaleza contarão com apoio também nas relações de consumo. Neste período de férias, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) promove a ação "Férias Legal". A partir desta quinta-feira (9), uma equipe do órgão estará na Praia de Iracema para esclarecer dúvidas e conflitos quanto aos direitos do consumidor.

O atendimento também ocorrerá no Mercado Central, entre 16 e 18 de janeiro, de 9h às 13h.

Caso o problema não seja resolvido em tempo real, o consumidor turista poderá participar de audiência, mesmo tendo retornado à cidade onde mora, pela internet.

"O consumidor turista pode participar de audiência virtual, pela webcam ou whatsapp, do local de onde estiver", afirma a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos.

Ela lembra que consumidores da capital também poderão aproveitar a unidade móvel para registrar reclamação ou receber orientação jurídica. Para isso, é preciso estar em mãos com documentação pessoal e comprovantes da aquisição de produtos e ou serviços.

Como denunciar

Denúncias podem ser realizadas no site da Prefeitura de Fortaleza, no campo defesa do consumidor e, também, pelo aplicativo Procon Fortaleza e ainda pela Central de Atendimento ao Consumidor 151.