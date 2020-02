Taxa de desemprego no Ceará cai para 10,1% no 4º trimestre

A taxa de desemprego no Ceará passou de 11,3% no terceiro trimestre de 2019 para 10,1% no quarto trimestre. Isso significa que, no período, o número de desocupados no Estado passou de 467 mil para 423 mil. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Ceará, 3,76 milhões de pessoas estavam ocupadas no quarto trimestre de 2019. Desse total, 968 mil estavam no setor privado com carteira assinada, enquanto 701 mil trabalhavam no setor privado sem carteira assinada. Os trabalhadores domésticos somavam 276 mil, enquanto os empregados no setor público chegavam a 476 mil.

Trabalho por conta própria

O número de trabalhadores por conta própria no Estado voltou a crescer no último trimestre de 2019. No terceiro trimestre do ano passado, 1,07 milhão de pessoas no Estado se enquadravam nessa modalidade de trabalho. Nos últimos três meses até dezembro, o número passou para 1,09 milhão.

Rendimento

O rendimento médio mensal habitualmente recebido pelos trabalhadores no Estado ficou em R$ 1.663, dado que mostra um crescimento na comparação com os R$ 1.597 recebidos no início de 2019 e os R$ 1.576 observados em igual período de 2018.