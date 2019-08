Sine/IDT muda telefones de atendimento ao trabalhador

As unidades do Sistema Nacional de Empregos (Sine) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) estão com novas linhas telefônicas para atendimento aos trabalhadores. O canal de comunicação funciona por meio de um PABX virtual.

Por meio do sistema, o trabalhador ou empresário que necessitar do atendimento, ao ligar para uma das unidades do Sine, será atendido em qualquer um dos ramais conectados ao número, possibilitando mais rapidez no retorno ao usuário.

O serviço também facilita o contato entre os colaboradores da rede de atendimento do Sine/IDT. “Nosso intuito é garantir um atendimento com mais eficiência aliado à redução dos custos”, analisa o presidente da instituição, Gilvan Mendes.

Os empresários que desejarem oferecer suas vagas por meio do Sistema Público de Emprego poderão acessar a Central de Solicitação de Profissionais por meio do telefone 0800 591.0363. O serviço também está disponível de forma online pelo endereço www.idt.org.br/empregador/oferte-vaga.

Conheça os novos números:

Unidade de Atendimento do Cefit - (85) 2180.6213

Unidade de Atendimento do Centro - (85) 2180.6214

Unidade de Atendimento do Benfica - (85) 2180.6215

Unidade de Atendimento do Antonio Bezerra - (85) 2180.6216

Unidade de Atendimento do Messejana - (85) 2180.6217

Unidade de Atendimento do Eusébio - (85) 2180.6218

Unidade de Atendimento do Horizonte - (85) 2180.6219

Unidade de Atendimento do Maracanaú - (85) 2180.6220

Unidade de Atendimento do Pecém - (85) 2180.6221

Unidade de Atendimento do Itapipoca - (85) 2180.6222

Unidade de Atendimento do Sobral - (85) 2180.6223

Unidade de Atendimento do Tianguá - (85) 2180.6224

Unidade de Atendimento do Juazeiro do Norte - (85) 2180.6225

Unidade de Atendimento do Iguatu - (85) 2180.6226

Unidade de Atendimento do Aracati - (85) 2180.6227

Unidade de Atendimento do Limoeiro do Norte - (85) 2180.6228

Unidade de Atendimento do Quixadá - (85) 2180.6229

Unidade de Atendimento do Crateús - (85) 2180.6230

Sede do IDT - (85) 2180.6210 / (85) 2180.6211 / (85) 2180.6212