Sine/IDT: Ceará tem 1.085 vagas disponíveis esta semana

O Sine/IDT está ofertando 1.085 vagas de emprego esta semana. As oportunidades abrangem todo o Estado e estão disponíveis também para Pessoas com Deficiência (PCD).

A Capital concentra o maior número de vagas, sendo responsável por 628 delas. Entre os cargos disponíveis, o de operador de telemarketing ativo é o que possui o maior número de oportunidades: 110. Logo em seguida, aparece as chances para vendedor pracista (52 vagas), auxiliar de cozinha (49 vagas), garçom (31 vagas) e consultor de vendas (23 vagas).

Limoeiro do Norte é a segunda localidade com mais vagas, com 128 oportunidades disponíveis. Entre os cargos de destaque estão trabalhador polivalente da confecção de calçados (63 vagas), auxilia de linha de produção (20 vagas) e vendedor pracista (7 vagas).

Na Região Metropolitana, Maracanaú também se destaca. São 90 vagas disponíveis esta semana, a maioria para costureiro à máquina de confecção em série (24 vagas), auxiliar de linha de produção PCD (20 vagas) e costurador de calçados à máquina (10 vagas).

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ir a uma das 18 unidades do Sine em todo o Ceará, portando carteira de trabalho, RG, CPF e currículo atualizado. Informações sobre as oportunidades não são dadas por telefone e as vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda.

O coordenador da Intermediação de Trabalhadores do IDT, Rubens Rodrigues, lembra que, para participar do processo seletivo, o candidato deve estar dentro do perfil profissional exigido pelas empresas. "O Sine/IDT realiza a intermediação profissional, não tendo gerência na escolha final, que fica sempre a cargo das empresas", esclarece.

Ele ainda orienta sobre a importância de pesquisar sobre a empresa antes da entrevista. "Quando você for participar de um processo seletivo em alguma empresa procure conhecer seus produtos, sua missão, seus valores, visando estar, no momento da entrevista, mais familiarizado e ter maiores possibilidades de se sair bem neste momento final", aconselha.