Sebrae lança editais de inovação para pequenos negócios

O Sebrae Ceará realiza no próximo dia 13 de maio o lançamento do CREDITEC - edital de inovação para micro e pequenas empresas do estado. A ação visa permitir o acesso dos pequenos negócios a soluções de tecnologias em processos, produtos e serviços, com o objetivo de gerar maior competitividade no mercado e sustentabilidade. A solenidade de lançamento será realizada, a partir das 08h30, no auditório do Sebrae, na avenida Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema.

O primeiro edital do CREDITEC deverá investir recursos da ordem de R$ 1.220.000,00, sendo 70% do Sebrae e os 30% restantes de contrapartidas das empresas participantes. Estes recursos poderão ser aplicados em ações em áreas temáticas ligadas a inovação como implantação de indústria 4.0, prototipação, e-commerce, desenvolvimento de aplicativos, implantação do cadastro ambiental rural, mapeamento e melhoria dos processos de produção em empresas de comércio e serviços de alimentação e controle de qualidade e requisitos legais para empresas dos segmentos de saúde e beleza.

Estas ações serão implementadas com o apoio técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE) para as empresas do setor de agronegócio, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Ceará) para as empresas dos setores de comércio e serviços e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai CE) para as indústrias.

Para participar do CREDITEC, os interessados deverão acessar os editais que estarão disponíveis no site do Sebrae Ceará (www.ce.sebrae.com.br), a partir do próximo dia 13.

Lançamento

O lançamento dos editais CREDITEC será realizado durante um evento que contará ainda com as palestras do secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, do ex-diretor do Porto Digital e atual superintendente do Sebrae Pernambuco, Francisco Saboya, e da coordenadora de inovação e empreendedorismo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (SECITECE), Gabriela Purcaru.

Na oportunidade, também serão apresentadas as estratégias de inovação do Sebrae Ceará para os pequenos negócios, e será realizado o lançamento do StartupCE, programa de pré-aceleração do Sebrae para o segmento de startups, em formato de coworking no espaço do Sebraelab.

Sebraetec

O Sebraetec é um programa de consultorias especializadas para implementar soluções em quatro áreas de inovação (Design, Produção e Qualidade, Sustentabilidade e Desenvolvimento Tecnológico). O programa subsidia 70% dos custos do seu projeto. O programa aproxima os dois atores essenciais para a implementação da inovação: os pequenos negócios e os prestadores de serviços tecnológicos.

SERVIÇO

Solenidade de lançamento do CREDITEC

Data: 13 de maio de 2019

Horário: 08h30

Local: Auditório do Sebrae- Av. Monsenhor Tabosa, 777 – Praia de Iracema

Programação:

08h30– Abertura

08h40– Palestra: Estratégia Brasileira de Inovação, com Paulo César Rezende de Carvalho Alvim - Secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC

09h20– Palestra: Experiência do Porto Digital com Francisco Saboya – Ex-diretor do Porto Digital e atual Superintendente do Sebrae Pernambuco

09h55– Palestra: Política Estadual de Inovação com Gabriela Purcaru - Coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE

10h25– Apresentação das Estratégias de Inovação do Sebrae/CE para os Pequenos Negócios, lançamento do CREDITEC para os setores Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios e lançamento do programa de pré-aceleração do Sebrae/CE– StartupCE

11h30– Encerramento

Mais informações: 0800.570.0800