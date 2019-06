Proposta prevista por Bolsonaro para renovar cédulas de R$ 100 segue parada

Dois dias antes de falar em moeda única com a Argentina, o presidente Jair Bolsonaro comentou outro projeto envolvendo o dinheiro brasileiro. O presidente confirmou que há estudos no governo para renovar as cédulas de R$ 100 e R$ 50.

Para o presidente, com isso, "quem tem dinheiro guardado por aí vai ter que se virar" e "botar para rodar o recurso".

Por enquanto, é só intenção. O Ministério da Economia diz que, até agora, "não houve encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional de proposta de alteração das cédulas de real". A Casa da Moeda também não recebeu demandas do Banco Central.

Ao ser questionado pelo apresentador se era verdade que existe uma conversa no governo para mudar as cédulas, Bolsonaro respondeu positivamente. "Em um ano, o cara se vira com o dinheiro dele e dá conta", disse o presidente.

"Existe a possibilidade, mas está faltando um sinal verde da economia para ver se é viável ou não essa proposta", afirmou Bolsonaro.