Procon Fortaleza: primeira pesquisa do ano mostra variação de até 321,56% nos preços dos alimentos

A primeira pesquisa de 2019 do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), divulgada nesta terça-feira (29), mostra variação de até 321,56% no preço de alimentos e produtos nos supermercados da Capital. É o caso do quilo do alho, por exemplo.

Segundo a pesquisa, o alho pode ser encontrado de R$ 6,40 a R$ 26,98 nos estabelecimentos. Já o mamão, outro item com grande variação no valor, pode custar de R$ 0,99 a R$ 3,49, conferindo uma diferença de até 252,52%.

A soma média dos 60 itens pesquisados ficou em R$ 439,23. Valor menor do que o apresentado em dezembro (R$ 442,07), mês com alta de 5,83% nos produtos.

O levantamento foi realizado nos últimos dias 14 e 15 de janeiro.

Maiores variações

Alho (kg) R$ 6,40 R$ 26,98 321,56% Mamão (Kg) R$ 0,99 R$ 3,49 252,52% Tomate (Kg) R$ 2,59 R$ 7,99 208,49% Pimentão (Kg) R$ 2,98 R$ 7,98 167,78% Laranja (Kg) R$ 1,89 R$ 4,49 137,56%

Onde está mais barato