Procon dobra quantidade de senhas para mutirão de renegociação de dívidas

O Procon Fortaleza vai dobrar a quantidade de senhas disponíveis para atendimento no Mutirão de Renegociação de Dívidas a partir desta quarta-feira (09). Com o incremento, o número de atendimentos passará de 400 para 800.

Segundo a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, há possibilidade de ampliar ainda mais o número de senhas para os últimos dois dias, na quinta e sexta-feira. "Se continuarmos com essa agilidade no atendimento, poderemos ampliar ainda mais a quantidade de senhas e guichês", adiantou.

Claudia Santos, destaca ainda que não há limite de quantidade de dívidas. Ela acrescenta que qualquer dívida que tem relação de consumo pode ser renegociada. Os descontos sobre as dívidas podem chegar a 95%. O mutirão segue até sexta-feira (11), no Ginásio Paulo Sarasate.

Documentos

Para participar da renegociação, é preciso levar cópias da documentação pessoal e do comprovante de endereço e de faturas de cobrança ou de contratos que comprovem a situação a ser renegociada com a empresa. Só podem participar consumidores residentes na Capital.

A lista das empresas participantes está disponível no Portal da Prefeitura de Fortaleza. Também é possível obter informações sobre o Mutirão de Renegociação de Dívidas pelo telefone 151.

Serviço

Mutirão de Renegociação de Dívidas

Data: 08 a 11 de outubro

Horário: das 8h às 17h

Local: Auditório do Ginásio Paulo Sarasate (Rua Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres). Entrada pela rua Ildefonso Albano.