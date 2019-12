Porto do Mucuripe fará primeiro embarque de minério de ferro em janeiro

O Porto do Mucuripe fará, em janeiro, seu primeiro embarque de minério de ferro, que seguirá para a China. Inicialmente, serão dois navios com capacidade de 45 mil toneladas cada um, podendo atingir 300 mil toneladas por ano em 2020 e 2021, respectivamente. O contrato, assinado entre o Porto de Fortaleza com a empresa MDN Mineração, é de cerca de meio milhão e impulsionará a movimentação de granéis sólidos no terminal, que já registrou crescimento de 8,2% entre janeiro e outubro deste ano, comparado ao mesmo período de 2018.

A mina, de onde o minério foi extraído, fica na região de Sobral e foi adquirida recentemente pela MDN Mineração. O contrato, assinado pela diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC), Mayhara Chaves, prevê o armazenamento e embarque de carga. O transporte de Sobral até Porto de Fortaleza será feito por modal ferroviário.

Segundo informou a CDC, a escolha pelo Porto de Fortaleza se deu devido à localização estratégica em relação aos demais portos do mundo, bem como o estudo de viabilidade técnica operacional para armazenagem e movimentação de granéis sólidos. “A confiança da MDN Mineração na nossa gestão mostra que estamos no caminho certo de fazer o porto crescer cada vez mais e, consequentemente, contribuir com crescimento das exportações e com o desenvolvimento socioeconômico e social de Fortaleza e do Ceará”, destaca Mayhara Chaves.

Para o diretor comercial da CDC, Mário Jorge Cavalcanti, esta parceria reforça o potencial do Porto de Fortaleza. “Esta primeira operação de minério de ferro será importante tanto para o incremento da cadeia de granéis sólidos não-cereais, como para o aumento deste tipo de carga na movimentação geral do porto”. Sem o minério de ferro, já foram movimentadas 1.484.758 toneladas de janeiro a outubro deste ano ante 1.372.144 toneladas em 2018.