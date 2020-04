População volta a se aglomerar em filas nas agências da Caixa Econômica para sacar auxílio de R$ 600

Para conseguir a liberação do auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal, a população voltou a se aglomerar em filas e na frente das unidades da Caixa Econômica em Fortaleza, nesta segunda-feira (20). O pagamento do auxílio teve início no dia 9 de abril, e é feito automaticamente, após o cadastro do beneficiário feito pela internet, mas muita gente continua procurando o banco com dúvidas sobre como receber o dinheiro.

Nesta segunda, serão creditados os pagamentos para 6.154.392 pessoas, entre beneficiários do Bolsa Família e inscritos via aplicativo e site, que vão receber por meio de poupança digital da CEF.

Fila na Caixa Econômica de Messejana Foto: José Leomar

Na Caixa Econômica Federal do Bairro Messejana, a fila começou ainda no domingo (19). Com cadeiras e papelões, cerca de 100 pessoas acamparam na calçada da agência bancária para garantir as primeiras senhas no atendimento.

A dona de casa Albaniza da Silva procurou o banco pela terceira vez para conseguir o auxílio. Ela e o marido estão sem renda. A mulher afirmou que está precisando comprar alimentos para casa e, por isso, insistiu em chegar com antecedência na fila.

> Beneficiários do auxílio emergencial têm dificuldades de acessar o pagamento por aplicativo

"Eu vim quinta-feira 6h e tinha 200 pessoas na fila, então resolvi vir mais cedo na sexta-feira, umas 3h da manhã debaixo de chuva, vento e trovões e já tinha 280 pessoas na minha frente. Dessa vez resolvi passar a noite. Eu moro com meu esposo e está difícil pois nem serviços menores ele tá conseguindo fazer", disse.

Fila na Caixa Econômica Federal do Centro de Fortaleza para sacar o auxílio emergencial Foto: Fermanda Aires/SVM

Na agência da Caixa no Centro, a fila estava dobrando a Rua Guilherme Rocha durante a manhã.

Aglomeração na Caixa Econômica da Av. Francisco Sá, em Fortaleza. Foto: José Leomar

A aglomeração também foi registrada na agência da Caixa localizada na Avenida Francisco Sá, no Bairro Jacarecanga. Uma multidão se concentrou em frente à agência. Nesta sexta-feira, a reportagem já havia noticiado a venda de senhas por R$ 30 no local.

Ministério Público ajuiza ação

O Ministério Público Federal em Goiás ajuizou nesta sexta, 17, uma ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal e a União pedindo providências para evitar aglomerações nas agências da instituição financeira em todo o País, tendo em vista a demanda gerada pelo pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal diante da pandemia do novo coronavírus.

A Procuradoria pede à Justiça que conceda liminar para que a Caixa tome medidas como limitar o número de pessoas nos locais de espera, distribuir senhas com hora marcada para atendimento, criar mecanismos para agendamento de atendimentos e abrir as agências aos sábados enquanto durar a demanda provocada pelo calendário de repasses do ‘coronavoucher’.

O que é o auxílio

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, oferecido pelo Governo Federal diante da crise causada pela pandemia do coronavírus.

O benefício no valor de R$ 600,00 será pago por três meses, para até duas pessoas da mesma família.

Como receber

Quem estava no Cadastro Único até o dia 20 de março e que atenda as regras do Programa, receberá sem precisar se cadastrar no site da Caixa.

Quem recebe Bolsa Família poderá receber o Auxílio Emergencial, desde que seja mais vantajoso. Neste período o Bolsa Família ficará suspenso.

As pessoas que não estavam no Cadastro Único até 20 de março, mas que têm direito ao auxílio poderão se cadastrar no site ou pelo app CAIXA|Auxílio Emergencial.

Depois de fazer o cadastro, a pessoa pode acompanhar se vai receber o auxílio emergencial, consultando no próprio site ou aplicativo.