Autônomo passa quase 20h na fila da Caixa Econômica para receber auxílio emergencial

A busca pelo auxílio emergencial tem aglomerado grandes filas em agências e casas lotéricas na busca pelo benefício em Fortaleza e região metropolitana. Muitos cidadãos tem dormido nas filas para garantir o atendimento e buscar informações sobre o benefício. Para garantir o atendimento nesta sexta-feira (17), Marcos Teixeira, autônomo, ficou na fila de espera da Caixa Econômica de Messejana desde às 15 horas de quinta-feira (16). Foi atendido nesta manhã, pouco depois da abertura do banco, às 10h.

Ele é um dos que depende deste auxílio para manter as contas em dias, pois deixou de realizar suas vendas desde o começo da pandemia, para não por em risco a saúde de seu filho, de oito meses e, de sua esposa.

"Eu vendo bombom dentro dos ônibus e no momento eu estou parado, porque eu não posso nem entrar dentro do ônibus, porque eu posso me contaminar e contaminar a minha família", contou, ainda na fila, por telefone.

Ele e sua família estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), mas ele não possui conta em nenhum dos bancos. Além disso, sua esposa foi aprovada recentemente no Bolsa Família e irá receber o benefício pela primeira vez. Ela também foi à Caixa para saber como proceder, já que ante as regras, ela deveria ter recebido o benefício ontem, pois o Número de Identificação Social (NIS) termina com o número 1.

A Caixa Econômica de Messejana, acumula um grande fluxo de pessoas desde ontem, em que foi preciso o policiamento para organizar a fila e evitar aglomerações. Já na Caixa do Francisco Sá, havia pessoas vendendo senha por R$ 30.

Benefícios

De acordo com a Caixa, nesta sexta-feira (17), o benefício será depositado aos cadastrados no programa social do Bolsa Família, cujo número do Nis termina em 2. A estimativa é que 1,3 milhões de pessoas recebam os R$ 600.

Ainda hoje, também receberão o auxílio as pessoas inscritas no CadÚnico e que não recebem Bolsa Família, cujo aniversário acontecem nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. A expectativa é que 1,9 milhões de pessoas sejam beneficiadas.

Vale ressaltar que os inscritos no Bolsa Família, receberão o benefício em que o valor seja mais vantajoso. O pagamento tem sido realizado deste a última quinta-feira (16), para aqueles que tem o último número do NIS terminado em 1,os valores serão creditados de acordo com o número no NIS até o dia 30 deste mês, quando será pago para os beneficiários que terminam com o numero do NIS igual a 0.