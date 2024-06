Os segredos do sucesso econômico do Ceará e do cearense

“Como vocês fazem para ser o que são?” – foi a pergunta de um empresário carioca, residente na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, leitor desta coluna, declarando-se surpreso com “tantas notícias boas desse Ceará de tão caras tradições e de ricas histórias políticas, econômicas, financeiras e humanas”.

Ele fez outra pergunta: “Explique-me por que, entre os homens e as mulheres mais ricos do país, os cearenses estão na lista de modo destacado?”

Este colunista consumiu meia hora para atender à curiosidade do leitor carioca. E desfiou uma série de argumentos, começando pelos desafios que o cearense tem de enfrentar e superar, diariamente. O primeiro deles conduz aos caprichos da natureza: 90% do chão do Ceará estão alicerçados no cristalino. Mas o que é um limão vira uma limonada graças ao que o Ceará tem de melhor: o seu povo trabalhador e criativo. E põe criatividade nisso.

Os mais belos granitos do mundo – inclusive o que ornamenta os exteriores e interiores do famosíssimo Aeroporto Internacional de Dubai – são extraídos das jazidas localizadas em municípios da região Norte do Ceará, o de Santa Quitéria no meio. Traduzindo: onde o solo é de pedra, surge um pedaço da riqueza do Ceará. Na mesma Santa Quitéria, na localidade de Itataia, está uma das maiores reservas de urânio e fosfato do país, que serão explorados nos próximos dois anos.

Nas poucas manchas agricultáveis do sertão, das serras, do litoral e do Cariri, no Sul do Ceará, surgiu há pouco mais de 20 anos e prospera na velocidade da Space X a agricultura empresarial que fez deste estado um polo nacional de hortifruticultura, graças à perspicácia de um grupo de empresários de origem paulista e mineira que investiu na produção de melão, mamão, manga, tomate e pimentão colorido, parte da qual se destina à exportação.

Mantenhamos nosso foco na economia primária e abordemos, agora, a pecuária leiteira cearense, que se desenvolveu como um relâmpago, e tanto é verdade que, nos recentes anos de seca, ela cresceu porque não só descobriu as virtudes da palma forrageira e do sorgo, como ensilou sua produção, para o que investiu na tecnologia. Hoje, nas épocas de estio – que acontecem no segundo semestre de cada ano – o rebanho leiteiro alimenta-se de volumosos guardados em silos de superfície e de trincheira.

A maior empresa mundial produtora e exportadora de melão – a Agrícola Famosa – tem sede no Ceará.

Saltemos para outro ramo da economia primária, a carcinicultura – ou seja, a produção de camarão, de que o Ceará é o maior produtor brasileiro. Quando – e se – o mercado europeu se abrir de novo para o camarão do Brasil, “saiam do meio, porque a produção nordestina, a cearense na liderança, dobrará de um ano para o outro”, como prognostica o presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira.

Avancemos à indústria para revelar que a maior empresa brasileira de massas e biscoitos da América Latina é cearense – a M. Dias Branco – e seus donos residem e trabalham aqui. É pouco? Pois saibam que tem sede na capital do Ceará uma das três maiores redes de farmácias do Brasil, a Pague Menos, presente em todos os estados brasileiros com mais de 1.600 lojas.

O maior plano de saúde brasileiro é administrado pelo grupo cearense Hapvida, cujos acionistas majoritários são membros de uma família – a família Pinheiro, também incluída entre as mais ricas do Brasil.

Uma das maiores fábricas de calçados do país, a Grendene tem seu parque industrial localizado e em operação há 30 anos na cidade de Sobral, na região Norte do Ceará. Sua produção atende os mercados interno e externo.

A empresa líder do mercado nacional de águas minerais é a Minalba Brasil, do grupo cearense Edson Queiroz, que é dono, também, da Esmaltec, uma das maiores indústrias brasileiras de fogões, refrigeradores e outros produtos.

E fora da economia, os cearenses celebram, também, conquistas no esporte. O Fortaleza Esporte Clube acaba de classificar-se em primeiro lugar no seu grupo para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de Futebol, superando o gigante argentino Boca Júnior, que ficou em segundo lugar e vai disputar uma repescagem para seguir em frente na mesma competição.

E para completar: todas estas notáveis virtudes do cearense tem uma explicação: ele é um povo que se move motivado por sua hilaridade. Os maiores humoristas brasileiros são cearenses.