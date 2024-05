Como valorizar quem faz a diferença no alcance dos resultados

No ambiente corporativo, reconhecer e valorizar o desempenho de funcionários excepcionais é mais do que uma simples prática de gestão – é uma arte. Quando bem executada, essa arte não só incentiva a continuidade dos bons resultados, como também cria um ambiente de trabalho mais motivador e produtivo. Neste artigo, vamos explorar como a arte de recompensar pode transformar a dinâmica da sua equipe e levar sua empresa a novos patamares de sucesso.

Como mentora, ouço com frequência: “a empresa cria metas para não ganharmos a premiação!” ou “quando a empresa percebe que a equipe ganhará a bonificação, muda as regras do ‘jogo’ no meio da partida”, entre outros desabafos, que fazem todo o sentido.

Muitas empresas, infelizmente, adotam medidas que mais se assemelham a um castigo para o colaborador ou a uma grande brincadeira de mau gosto. Percentuais irreais de crescimento, critérios que não fazem sentido ou não dependem exclusivamente do profissional para o alcance da recompensa ou ainda premiar igualmente colaboradores com performance e parcela de contribuição para o resultado totalmente diferentes fazem parte de políticas que promovem desmotivação, rotatividade e queda no desempenho.

Algumas das más práticas mais comuns incluem:

Premiar igualmente, independentemente do desempenho: oferecer as mesmas recompensas para todos os funcionários, independentemente do desempenho individual, pode desmotivar aqueles que se destacam, esforçam-se mais, alcançam melhores resultados e esperam ser recompensados de maneira diferenciada. Você pode perder os seus melhores talentos fazendo isso!

Desproporcionalidade entre metas e recompensas: estabelecer metas desafiadoras sem oferecer recompensas que estejam à altura pode gerar frustração e desmotivação. Se os funcionários percebem que os esforços e resultados não são adequadamente recompensados, eles podem sentir que seu trabalho não é valorizado, o que pode levar à diminuição do desempenho e até mesmo ao Quiet Quitting ou Loud Quitting.

ou Loud Quitting. Parcialidade ao reconhecer quem realmente está se dedicando: quando a empresa ou o líder privilegia pessoas que não estão desempenhando o seu papel com excelência e alcançando os resultados esperados, abre espaço para desconfiança, desmotivação e cria um colapso no clima organizacional. Os liderados começam a questionar a credibilidade da empresa e se realmente vale a pena fazer parte do time.

Mas, afinal, por que ainda encontramos este modelo de gestão nas organizações?

Penso que alguns gestores enxergam programas de reconhecimento como um custo ou, ainda, acreditam que facilmente conseguirão substituir o colaborador caso algo dê errado. O que poucos consideram, e isso é um grande equívoco, é o cenário atual, quando falamos de profissionais qualificados.

O Índice de Confiança Robert Half 2024 aponta que, em 2024, os profissionais irão focar energia em: desenvolvimento contínuo de habilidades e aprendizado, crescimento financeiro e estabilidade, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, avanço na carreira e promoções e gerenciamento da saúde e do bem-estar. Nesse sentido, recompensar vai além de bônus financeiros e pode incluir reconhecer publicamente os esforços, oferecer oportunidades de crescimento e criar um ambiente onde os talentos são celebrados.

O primeiro passo para identificar estratégias para reconhecer e recompensar é entender o que os colaboradores desejam e precisam; como é a cultura da empresa e identificar quais recompensas estão mais alinhadas a ela; quais serão os critérios de avaliação; e como será a implementação e a revisão periódica. Depois? Comunicar! Todo o processo precisa ser transparente e suas etapas e critérios amplamente disseminados. Investir nesses passos facilitará a oferta de recompensas personalizadas mais significativas e que, realmente, impactem positivamente o colaborador. As formas de fazer isso são diversas e, abaixo, trago algumas sugestões:

Bônus e aumentos salariais: recompensas monetárias diretas são sempre valorizadas e mostram um reconhecimento claro pelo bom desempenho.

Comissões por faixa de desempenho: estruturar comissões variáveis baseadas em faixas de desempenho pode ser uma maneira eficaz de incentivar resultados superiores, recompensando progressivamente à medida que as metas são superadas.

Participação nos lucros ou resultados (PLR): modalidade exclusiva do setor privado, incentiva o sentimento de pertencimento, alinhando os interesses dos funcionários aos da empresa.

Dias de folga extras: oferecer um tempo adicional de descanso ou permitir que o colaborador passe um tempo afastado para resolver questões pessoais ou relacionadas à carreira, como concluir um mestrado, por exemplo, favorece o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Reconhecimento público: elogiar o funcionário em reuniões, boletins internos ou redes sociais corporativas reforça o valor do seu trabalho.

Oportunidades de desenvolvimento profissional: oferecer cursos, workshops e conferências são excelentes maneiras de recompensar e desenvolver o talento.

Prêmios personalizados: itens que tenham um significado especial para o colaborador, como presentes exclusivos; troféus; ou experiências personalizadas, como viagens, por exemplo.

Incluir os melhores colaboradores no processo de tomada de decisão é uma maneira de valorizar a opinião deles e fortalecer o senso de dono.

Horários de trabalho flexíveis: permitir horários de trabalho mais flexíveis ou a opção de home office pode ser uma grande vantagem.

Benefícios adicionais: planos de saúde premium, programas de bem-estar ou até mesmo assinaturas de serviços (como academias) podem fazer a diferença.

Atenção: Avalie se as recompensas oferecidas pela sua organização são competitivas, considerando não somente o mercado em que atua, mas o que a empresa deseja ser nos próximos cinco anos.

A arte de recompensar é uma estratégia poderosa para valorizar aqueles que fazem a diferença na organização. Ao entender e implementar práticas de recompensa justas e diversificadas, e ao evitar más práticas que desmotivam e criam ressentimento, você não apenas motiva sua equipe, mas também promove um ciclo virtuoso de desempenho e lealdade.

Uma recomendação especial para você, que espera que a empresa crie práticas de recompensa: busque continuamente o desenvolvimento e a excelência em seu trabalho. Ao se destacar e alcançar resultados excepcionais, você contribui para o sucesso da empresa e cria oportunidades para ser reconhecido e recompensado de forma justa.

Se a sua empresa não enxerga isso como algo importante, reveja os seus objetivos de carreira para planejar os próximos passos e tomar algumas decisões de maneira consciente.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre esses temas. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantosds. Inscreva-se no canal do YouTube: @delaniasantosds.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

