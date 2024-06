OPEP manterá cortes na produção de petróleo até 2025

Reunidos ontem na Arábia Saudita, os 22 países que integram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo – a OPEP+ – decidiram manter os cortes na sua produção até 31 de dezembro de 2025.

A providência causará a manutenção dos atuais níveis de preços do petróleo. O do tipo Brent, produzido no Mar do Norte, referenciado pela Petrobras e negociado na Bolsa de Londres, está girando entre US$ 80 e US$ 90 por barril.

Esse corte na produção está valendo desde o fim de 2022.

Os membros da OPEP+ decidiram manter a produção conjunta em 39 milhões de barris por dia, mas nesse total não estão incluídos os cortes adicionais e voluntários de Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Cazaquistão, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Argélia.

A Venezuela, o Irã e a Líbia ficaram fora dessas reduções porque enfrentam problemas, entre os quais sanções econômicas e crises internas.

A OPEP+ terá nova reunião no dia primeiro de dezembro deste ano.