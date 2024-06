Após sumir em dias, McFish volta ao cardápio do McDonald´s em edição limitada; veja detalhes

Após esgotar o estoque do "Mc Fish" em alguns dias no início do ano, a rede de fast-food McDonald’s decidiu retomar as vendas limitadas do sanduíche de peixe, a partir de 11 de junho, no Brasil. As informações são da Exame.

Nas redes sociais, a campanha ainda não foi lançada, até a manhã deste domingo (2). Segundo a revista, a retomada da comercialização terá série publicitária chamada "McFish – O Regresso", que contará com participação de três consumidores “fanáticos pelo sanduíche”.

Os clientes da marca irão para o Alasca, local de origem do peixe usado para o alimento.

No início deste ano, o produto foi relançado e acabou rapidamente, resultando numa apuração do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) sobre o porquê o sanduíche esgotou antes da data prometida.

Do que é feito o McFish

Nesta edição, o McFish vem com uma fatia extra de queijo e uma nova versão com o dobro de peixe. Os itens são:

Pão;

Filé de peixe empanado;

Queijo sabor cheddar;

Molho emulsionado tártaro (um molho a base de maionese e relish de pepino).

Quanto custará o McFish

Segundo a revista Exame, os preços dos combos médios de McFish (sanduíche, McFritas e bebida) vão custar a partir de R$ 30,90, sendo R$ 35,90 o McFish Duplo. Já na compra avulsa, os sanduíches poderão ser encontrados a partir de R$ 19,90 e R$ 24,90, respectivamente, podendo variar de acordo com a unidade escolhida