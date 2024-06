Ceará entrega o maior número de declarações de Imposto de Renda da história em 2024

Os cearenses se destacaram na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2024. Segundo balanço final da Receita Federal, divulgado às 23h59 desta sexta-feira (31), foram recebidas 991.558 declarações do Ceará, maior número da série histórica, estabelecendo um novo recorde no Estado.

O ano em que mais documentos foram entregues à Receita havia sido 2023, com 939 mil. Foi a segunda vez em que os cearenses ultrapassaram a marca das 900 mil declarações, e a tendência, para 2025, é de que a marca passe da casa de 1 milhão. Dentre as unidades da Federação, o Ceará ficou em 10º lugar entre os que mais declararam. São Paulo, com mais de 13,5 milhões de documentos, ficou na liderança nacional.

Quem atrasou a declaração do IRPF terá de pagar multa de 1% do imposto devido, podendo chegar até a 20%. O prazo da penalidade já é contado a partir deste sábado (1º), e o pagamento pode ser efetuado a partir da próxima segunda-feira (3).

A declaração pré-preenchida, uma das novidades de 2024 com a ampliação da faixa de contribuintes que poderiam utilizar o método, agora acessível para 75% do público-alvo. No Ceará, 440,2 mil pessoas escolheram essa modalidade (equivalente a 44,4% dos declarantes).

Ao todo, 62,6% dos contribuintes do Estado que declararam o IRPF terão direito à restituição de parte do imposto pago ao longo de 2023. Os mais de 620,7 mil cearenses nessa faixa receberão o pagamento em conta ao longo de cinco lotes, sempre no último dia útil de cada mês a partir desta sexta-feira.

Números nacionais

Ainda segundo a Receita Federal, em todo o Brasil, até o prazo final para envio, foram recebidas 42.421.153 declarações. O número representa 102,9% em relação ao total de declarações entregues em 2023, mas está mais de meio milhão abaixo da meta estabelecida pelo órgão, que era de 43 milhões de declarações.

No País, a declaração pré-preenchida, que reduz significativamente as chances de erros e o risco de cair na malha fina, foi utilizado por 41% dos contribuintes, enquanto em 2023 apenas 23,9% utilizaram esse recurso durante todo o período de entrega da declaração.

O pagamento da restituição do IRPF 2024 será destinado para 60,6% dos brasileiros. Outros 20,5% ainda têm valores a pagar, enquanto 18,9% dos contribuintes do Brasil estão isentos.