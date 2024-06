Você conhece o CDB cartão de crédito? Veja se vale a pena investir

Com o surgimento dos Bancos Digitais, muitas modalidades de transações financeiras mudaram.

Temos cartões virtuais, uso de PIX, compra por aproximação, que são exemplos de como a tecnologia pode modificar nossas rotinas financeiras.

Hoje vamos falar sobre o “CDB Cartão de Crédito” que nada mais é do que quando um banco oferece um limite de cartão de crédito para você, desde que você invista em CDB, fazendo o seguinte slogan:

“tenha até R$ 20 mil de limite no cartão de crédito e invista no CDB”.

No entanto, e aqui você deve prestar muita atenção: a parte disponível é apenas aquela que não foi comprometida com seus gastos no cartão. Se o investidor necessitar utilizar o recurso, pode ser impedido de resgatar caso o limite do cartão esteja sendo utilizado.

Como assim? Vamos supor que você investiu R$ 7 mil, conseguiu um limite nesse valor e fez uma compra de R$ 5 mil. Se você quiser fazer o resgate do seu investimento, pode ter apenas R$ 2 mil disponíveis. Afinal, o restante está travado como garantia para a parcela do limite que você já comprometeu. A regra pode variar por instituição.

Quando os bancos digitais oferecem a possibilidade de liberar um limite no cartão de crédito em troca de um investimento em CDB (Certificado de Depósito Bancário), isso geralmente funciona como uma forma de incentivar os clientes a investirem e, ao mesmo tempo, utilizarem o cartão de crédito oferecido pela instituição financeira.

O CDB é um tipo de investimento de renda fixa, no qual os clientes emprestam dinheiro ao banco por um determinado período de tempo, em troca de uma remuneração na forma de juros. Os bancos digitais podem oferecer essa oportunidade aos clientes, utilizando os recursos captados por meio dos investimentos em CDB para financiar parte do limite de crédito do cartão.

Essa estratégia pode trazer benefícios tanto para os clientes quanto para os bancos digitais. Para os clientes, o investimento em CDB pode ser uma opção interessante, pois geralmente oferece uma rentabilidade superior à poupança e é considerado um investimento de baixo risco.

Além disso, ao investir em CDB, o cliente tem a oportunidade de aumentar o seu limite de crédito no cartão, o que pode ser útil para realizar compras de maior valor ou em situações emergenciais.

Por outro lado, os bancos digitais se beneficiam dessa estratégia, pois conseguem captar recursos por meio dos investimentos em CDB, que são utilizados para financiar os limites de crédito oferecidos aos clientes.

Dessa forma, eles conseguem aumentar a sua base de clientes e fidelizá-los, além de gerar receita por meio das taxas de juros cobradas nos financiamentos realizados pelos cartões de crédito.

No entanto, é importante que os clientes avaliem cuidadosamente se vale a pena investir em CDB para liberar o limite no cartão de crédito. Para isso, é necessário considerar alguns aspectos importantes:

Rentabilidade: É fundamental comparar a rentabilidade oferecida pelo investimento em CDB com outras opções disponíveis no mercado, como fundos de investimento ou títulos públicos. É importante analisar se a rentabilidade compensa o investimento e se está de acordo com os objetivos financeiros do cliente. Risco: Apesar de ser considerado um investimento de baixo risco, é importante avaliar a solidez e a reputação do banco digital que está oferecendo o CDB. Verificar se o banco possui uma boa classificação de risco e se está devidamente regulamentado pelo Banco Central pode ajudar a reduzir eventuais preocupações. Liquidez: É necessário considerar o prazo de resgate do CDB e a disponibilidade dos recursos investidos. Se o cliente precisar do dinheiro antes do vencimento do investimento, pode haver penalidades ou restrições para o resgate antecipado. Necessidades financeiras: Antes de investir em CDB para liberar o limite no cartão de crédito, é importante avaliar se essa é realmente uma necessidade do cliente. Se o cliente já possui um limite de crédito adequado e não tem a intenção de utilizar um limite maior, talvez seja mais vantajoso procurar outras opções de investimento que sejam mais alinhadas aos seus objetivos financeiros. Taxas e custos: É fundamental verificar se há alguma taxa ou custo associado ao investimento em CDB. Alguns bancos digitais podem cobrar taxas de administração ou outras despesas relacionadas ao investimento, o que pode reduzir a rentabilidade do CDB.

Em resumo, a decisão de investir em CDB para liberar o limite no cartão de crédito depende dos objetivos e necessidades financeiras de cada cliente. Vale a pena considerar a rentabilidade, o risco, a liquidez, as necessidades financeiras e as taxas envolvidas antes de tomar uma decisão. É sempre recomendado realizar uma análise cuidadosa e, se necessário, buscar orientação de um profissional financeiro para auxiliar na tomada de decisão.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

