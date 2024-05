Como investir com R$ 50 por mês?

Historicamente, a humanidade possui crenças e paradigmas que, ao longo da vida e de novas descobertas científicas, vêm sendo quebrados. A quebra de um paradigma é essencial para permitir novos conhecimentos e evolução. Em 1530, Nicolau Copérnico afirmou que a Terra não era o Centro do Universo (Geocentrismo) e, por isso, teve grande resistência até mesmo da comunidade científica. Mas só nos anos de 1600 que Galileu, com observação dos planetas, provou que o Heliocentrismo era real, ou seja, que a Terra girava em torno do Sol e de si mesma. E o paradigma foi quebrado.

Da mesma forma, existe uma crença entre a maioria das pessoas de que apenas pessoas com muitos recursos financeiros podem investir no mercado financeiro. E estou aqui para ser, humildemente, o Galileu dos investimentos para iniciantes.

Vamos, primeiramente, entender o que é ideal em um investimento financeiro, ou seja, todos buscam rentabilidade e, para isso, a química ideal seria maior rentabilidade, com menor risco e boa liquidez. Em outras palavras, todos querem investir sem risco de perder dinheiro, mas que traga bons rendimentos de juros e que, ainda, possa estar disponível quando eu precise usar. Como este mundo ideal não é tão simples, prefiro explicar o que uma pessoa que tem R$ 50,00 pode fazer de investimentos e quanto poderá ganhar de fato.

Como primeiro passo para qualquer investidor iniciante que busque o início da construção de uma reserva de emergência, indicamos os investimentos atrelados a Selic – Taxa de Juros básica da Economia Brasileira, pois isto pode garantir que seu recurso não perca valor. Por isso, indicamos os alguns dos principais produtos de renda fixa, como o CDB e o Tesouro Direto.

O que precisa ser analisado, nestes casos, são os juros reais, ou seja, quanto será remunerado de rendimento real, acima da inflação. Pesquisa da Anbima mostra que 36% brasileiros investem em algum tipo de produto financeiro e a maioria ainda opta pela poupança. Mas existem outros tipos de ativos para quem tem perfil conservador e, portanto, busca segurança, algum rendimento e com baixo investimento. Então, onde investir R$ 50 por mês?

Fizemos um comparativo entre os investimentos mais indicados para iniciantes e seus retornos reais. A seguir, explicamos cada modelo para sua melhor compreensão. Se você investir R$ 50,00 por 3 anos terá:

CDB

O Certificado de Depósito Bancário, conhecido como CDB, é um instrumento utilizado pelos bancos para captar recursos dos investidores. Através do CDB, você empresta dinheiro para o banco e se torna um credor. O investimento é pós-fixado e os rendimentos são calculados com base em uma taxa variável, geralmente o CDI.

O CDB é considerado um ativo seguro, pois o risco está relacionado à possibilidade de o banco enfrentar problemas financeiros. Além disso, o investimento é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o que oferece uma proteção adicional aos investidores.

Na simulação acima, com rentabilidade de 100% do CDI, o CDB apresenta melhor desempenho, com rentabilidade líquida de 15,19% em 3 anos.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma das opções mais populares para quem deseja investir no Tesouro Nacional. Trata-se de um investimento no qual pessoas e empresas adquirem títulos do governo federal e, em troca, recebem rendimentos com base no valor aplicado. O valor mínimo para investir é de R$ 30.

Assim como o CDB pós-fixado, esse investimento também rende de acordo com a taxa básica de juros. Além disso, é considerado um investimento de baixo risco, uma vez que o dinheiro está associado ao governo e não a instituições privadas.

Fundos de investimento DI

Os fundos de investimento DI são uma opção tradicional de investimento, amplamente oferecida por bancos e corretoras. São recomendados para investidores com perfil conservador e aversão ao risco.

Com rentabilidade vinculada à taxa Selic ou ao CDB, os fundos DI oferecem rendimentos superiores à poupança. No entanto, é importante ficar atento às taxas de administração cobradas pela instituição e a outros custos envolvidos.

E a poupança?

A poupança rende menos que os investimentos analisados na simulação, mesmo com a recente queda da taxa Selic, que atualmente está em 10,5%.

De acordo com os cálculos, a poupança renderia 9,71% em três anos, considerando aportes mensais de R$ 50. Nesse caso, o investidor teria acumulado um total de R$ 2.029,71, com um ganho acumulado de R$179,71.

Portanto, a poupança ocupa a última posição em termos de ganhos entre os títulos de renda fixa similares a ela.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

