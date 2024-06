Apartamentos de menos de 30 m² bombam nas vendas e têm até fila de espera em Fortaleza

Foi-se o tempo que o nicho de apartamentos supercompactos era coisa de São Paulo. Nos últimos anos, diante do crescimento econômico de Fortaleza, que se tornou a maior economia do Nordeste, imóveis novos de 25m² a 40m² se tornaram cada vez mais comuns no mercado local.

Uma das empresas que vem investindo e obtendo bons resultados nesse segmento é a Moura Dubeux. A linha Beach Class da construtora, que inclui empreendimentos em áreas nobres de Fortaleza e também no Cumbuco e Porto das Dunas, tem imóveis a partir de 26 a 39 metros quadrados.

O metro quadrado médio desses imóveis gira em torno de R$ 10 mil. E os imóveis podem ser encontrados por a partir de R$ 250 mil.

"Os studios vem ganhando espaço. A linha Beach Class sintetiza esse novo momento porque une bons empreendimentos, com localização estratégica, mix de serviços e possibilidade de geração de renda, podendo ser usada como segunda residência", comenta Fernando Amorim, diretor de Incorporação da Moura Dubeux.

Dos 7 empreendimentos em construção da empresa em Fortaleza, quatro possuem opções de studio (Cumbuco, Porto das Dunas, Meireles e Unique).

Fila de espera

Além disso, a Moura Dubeux lançará em breve o Beach Class Iracema, com 279 apartamentos – todos no modelo studio, que já possui 150% de reservas, o que significa que há fila de espera para eventuais desistências.

Nessa categoria, há um total de 1.807 unidades da empresa em lançamento ou em construção no Ceará e desse número, apenas 547 unidades ainda à venda.

O ritmo das vendas desse tipo de produto chama atenção. "Temos alguns casos que antes mesmo do lançamento, já partimos com quase 100% das unidades reservadas", diz Amorim

