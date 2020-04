Para ter as finanças no azul

Entre os dias 30 de março e 20 de abril o Sistema Verdes Mares (SVM) promoveu o Projeto Educação Financeira em suas diversas plataformas. Incentivar o equilíbrio na vida financeira, propondo soluções para diversas situações corriqueiras, foi a tônica desta iniciativa, que contou com o apoio da Universidade de Fortaleza (Unifor).

“Foi uma provocação do Diário Online para o núcleo de Economia, após várias coberturas sobre educação financeira. Com chancela do nosso diretor, Ildefonso Rodrigues, ampliamos também o conteúdo para outros veículos do SVM”, explicou Armando de Oliveira Lima, editor do Núcleo de Negócios do Sistema Verdes Mares.

Multiplataforma

Foi assim que o projeto ganhou espaço em tantas mídias. O site do Diário do Nordeste publicou podcasts sobre essa temática. Também circularam na edição impressa quatro cadernos especiais desta iniciativa. Além disso, a TV Diário (TVD) exibiu quadros do Projeto Educação Financeira e programetes nos programas Informasom (FM 93) e Paulo Oliveira (Verdinha) nas rádios do SVM.

De acordo com Armando de Oliveira Lima, os assuntos contemplados no Projeto vão desde as dicas mais básicas para as pessoas que querem colocar as finanças em dia, até as que já têm mais controle financeiro e desejam partir para realizar investimentos.

Esta página no site do Diário do Nordeste reúne os conteúdos do Projeto Educação Financeira. Clique e fique a par de todas as dicas sobre o tema.

Serviço

Projeto Educação Financeira

Nas plataformas do Sistema Verdes Mares

