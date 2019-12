Lojas fechadas por incêndio terão prejuízo de 5% de faturamento por dia sem atividades

O comércio que teve de ser fechado no entorno da loja de produtos importados que pegou fogo, no Centro, deverá ter um prejuízo de pelo menos 5% no faturamento a cada dia sem atividade. A perspectiva é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza e do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).

Cerca de 25 lojas ainda estão com as atividades paralisadas e a rua General Sampaio segue interditada.

Segundo Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, cada dia parado significa uma perda de 5% no faturamento mensal de uma loja. Contudo, as empresas não deverão sentir um impacto maior pelo fato de que as vendas de Natal e Ano Novo só deverão começar, de fato, a partir do dia 18 de dezembro.

Cavalcante ainda disse que as repercussões do incêndio não deverão impactar a movimentação no Centro. "Tudo que for noticia negativa é ruim. Mas isso não deve influenciar tanto a movimentação, acreditados que essas acontecem. O centro tem fácil acesso para a praia, para o sertão, então não há tanta preocupação com a diminuição. O Centro é onde temos mais lojas estabelecidas, então as pessoas não deixam de ir lá. É o maior centro comercial da cidade", disse.

Já o presidente do Sindilojas, Cid Alves, ponderou que o prejuízo no faturamento deverá ser um pouco superior a 5%. Ele ressaltou que os comerciantes afetados perderão a chance de aproveitar o incremento de movimentação no comércio gerado pelo pagamento do 13º salário, que já está sendo efetuado pelas empresas cearenses.

"Nesse período, o faturamento de um dia representa até um pouco mais do que 5%, porque estamos nos aproximando do pico de vendas. O 13º está sendo pago. Além disso, algumas intervenções feitas pela Prefeitura geraram dificuldades no trânsito. Eu espero, apenas, que essa situação seja resolvida logo e o trânsito liberado ainda hoje", ponderou.

Ambos os representantes do comércio reforçaram a importância dos empresários buscarem manter as responsabilidades de segurança em dia, realizando manutenções nos sistemas de operação das lojas para evitar incêndios.

"A manutenção é fundamental. Os bombeiros fazem a vistoria, mas o quadro deles é pequeno, então a manutenção é essencial. Além disso, não temos um hidrante na frente das lojas, mesmo pagando um valor absurdo de água e esgoto. Na hora do incêndio, um hidrante seria ideal, poderia ter reduzido até o impacto do fogo", ponderou Cid Alves.