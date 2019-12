Incêndio em lojas no Centro libera fumaça tóxica; cerca de 25 estabelecimentos estão fechados

O incêndio de grandes proporções que atingiu quatro lojas no Centro deixou no ar bastante fumaça tóxica, segundo a Defesa Civil. Cerca de 25 lojas seguem com as atividades paralisadas e a rua General Sampaio permanece interditada.

O coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Luciano Agnelo, explicou que o material queimado no incêndio pode causar males à saúde. "Cerca de 90% do material da loja é material plástico, tem substâncias tóxicas se inalar muito, terá consequências, prejudica o aparelho respiratório, por isso houve a interdição", afirma Agnelo. Comerciantes e funcionários de algumas lojas vizinhas estão no local, mas sem receber clientes. A interdição na rua General Sampaio ocorre entre a rua São Paulo e a rua Senador Alencar.

Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve no local realizando levantamentos técnicos para apurar as causas do incêndio. Um dos peritos registrou imagens em uma câmera fotográfica e até com um drone. Além disso, três caminhões do Serviço de Limpeza Pública de Fortaleza e uma retroescavadeira realizaram o trabalho de limpeza de entulho e material queimado da loja de importados.

O trânsito nas imediações na área esteve intenso na manhã desta quinta-feira (12). Diversos transeuntes acompanharam os trabalhos dos profissionais.