Inflação medida pelo IPC-S fecha fevereiro em 0,35%

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) fechou fevereiro com taxa de 0,35%, abaixo do 0,57% registrado em janeiro. Com o resultado, o indicador, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acumula 0,92% no ano e 4,38% em 12 meses.

Entre os oito grupos de despesas que compõem o IPC-S, quatro tiveram alta em fevereiro, com destaque para alimentação, 0,94%. Também registraram altas de preços os grupos habitação (0,44%), saúde e cuidados pessoais (0,5%) e despesas diversas (0,1%).

O setor de comunicação manteve estabilidade de preços. Três grupos tiveram deflação (queda de preços): vestuário (0,13%), educação, leitura e recreação (0,65%) e transportes (0,01%).

Todas as capitais registraram alta de preços em fevereiro, sendo a maior Belo Horizonte (0,65%). As demais cidades pesquisadas tiveram as seguintes taxas: Recife e São Paulo (0,53%), Rio de Janeiro (0,36%), Salvador (0,21%), Brasília (0,13%) e Porto Alegre (0,02%).