Com apenas nove dias para terminar o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda 2019, mais de 16 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do IRPF/2019, segundo informações do site oficial da Receita Federal. A data vai até 30 de abril, às 23h59 (horário de Brasília). Quem não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo terá que arcar com uma multa de, no mínimo, R$ 165,74 e o valor máximo corresponde a 20% do imposto devido.

É importante ficar atento ao reunir os documentos necessários para dedução, principalmente para não ocorrer erros e cair na malha fina. O contador Ademir Paes, que trabalha há mais de 20 anos prestando o serviço de declaração do imposto de renda, alerta para os lapsos mais comuns por parte dos contribuintes, que são o esquecimento das despesas médicas, erros nas informações quanto aos dependentes e ainda a omissão de rendimentos. “Agora é obrigatório a inclusão do CPF de todos os dependentes. Em 2018, podia colocar os dependentes até 8 anos sem informar o CPF”. De acordo com o especialista, podem ser declarados como dependentes companheiros com quem o constituinte tenha filhos ou conviva há mais de cinco anos, cônjuge, filho ou enteado de até 21 anos e até 24 anos se estiverem em escola técnica ou universidade, pais, avós ou bisavós que não pagarem impostos ou menor até 21 anos de quem a pessoa seja tutora.

Ao tipo de declaração as regras continuam as mesmas. Na declaração simplificada, o contribuinte obtém um desconto único de 20% sobre a renda tributável. Neste ano, esse desconto está limitado a R$ 16.754,34, mesmo valor do ano passado. O abatimento substitui todas as deduções legais da declaração completa. Já na declaração completa, pode ser deduzido do imposto devido gastos com saúde, educação, dependentes, pensão alimentícia e previdência. “O melhor é guardar todos os comprovantes de gastos, principalmente com educação e saúde para a dedução na declaração. Esses documentos, a Receita poderá pedir e tem a validade de cinco anos”, conclui Ademir Paes.